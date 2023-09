Den ukjente nordmannen bak United-overgangen til «danske Haaland»

Norske Kenth Haugeland var sentral da Rasmus Højlund signerte for Manchester United i sommer.

Norske Kenth Haugeland (t.v) sammen med Rasmus Højlund da sistnevnte signerte for Manchester United. De to andre er grunnlegger av SEG Kees Vos og Kees Plugesma Jr. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 10:15

– Prosessen var utrolig profesjonell og ryddig hele veien. Det er en stor klubb som gjør ting ordentlig og ryddig, sier Haugeland til VG.

Han er ikke det mest kjente navnet i norsk fotball.

Men for noen uker siden var han med på en av sommerens store overganger.

82 millioner pund, tilsvarende 1,1 milliarder norske kroner etter dagens kurs, betalte Manchester United for å hente Rasmus Højlund fra Atalanta.

En av Højlunds rådgivere: Norske Kenth Haugeland.

Han har jobbet som agent i det norske markedet i mange år. Sørlendingen var med på å få Mahatma Otoo og Gilbert Komsoon til Sogndal, han hjalp til med å få Abderrazak Hamdallah og han har hatt Start-spillere som Espen Børufsen og Henrik Robstad i stallen.

Han er også agenten til Leopold Wahlstedt som for kort tid siden gikk til Blackburn fra Odd.

I mange år har Haugeland samarbeidet med Johan Eriksson, sønnen til tidligere England-trener Sven-Göran Eriksson. For tre år siden inngikk de to et samarbeid med det nederlandske storselskap SEG SEGSports Entertainment Group.

NYSIGNERING: Rasmus Højlund ble presentert for hjemmepublikummet på Old Trafford før treningskampen mot Lens i starten av august. Vis mer

Selskapet har blant andre Liverpool-stjernen Cody Gakpo og Manchester United-trener Erik ten Hag på klientlisten. Kees Vos, som er en av grunnleggerne av selskapet, var agenten til Robin van Persie da han spilte i Manchester United.

Pere Guardiola, broren til Pep, er inne på eiersiden i selskapet.

Haugeland forteller at de hadde flere møter med familien, før de til slutt signerte Højlund til sitt selskap i april. Spissen har fått tilnavnet «den danske Haaland» i engelske medier.

– Familien var ute etter en ny agent. Vi møttes i februar, i en periode hvor de fleste agenter kontaktet dem. Jeg tror de intervjuet 20 forskjellige agenter, før de til slutt valgte oss, sier Haugeland.

Højlund har slitt med en skade, men skal være spilleklar til helgens storkamp mot Arsenal.

– Da klubbene ble enige gikk det egentlig ganske fort. Vi fløy til Bergamo og videre til Manchester. Det er jo en fantastisk opplevelse, sier Haugeland.

– Med over en milliard i overgangssum så er det vel en god deal økonomisk også for agenten?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er prosjektet som er mest motiverende. Du får en belønning for det du har vært med å gjøre, men det viktigste er at Rasmus har fått oppfylt drømmen sin om å spille i Manchester United, sier Haugeland.

Sammen med Johan Eriksson styrer han mye av det skandinaviske markedet for selskapet. Haugeland sier det er enorm konkurranse i det internasjonale agentmarkedet.

– Man må ikke fokusere på konkurransen. Vi må bare fokusere på det vi kan tilby, og så får spillerne ta en beslutning ut fra det. Men konkurransen er enorm og det er mange store firma der ute, sier Haugeland.

