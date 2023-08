VG erfarer: Flere spillere misfornøyde med landslagsledelsens kommunikasjon

Etter det VG erfarer er flere VM-spillere kritiske til landslagsledelsens måte å kommunisere på. Denne uken ble NFFs presentasjon av VM-evalueringen utsatt igjen.

REAGERER: Spillere skal ha reagert på måten trenerteamet kommuniserer på. Her står landslagssjef Hege Riise sammen med assistenttrenerne Ingvild Stensland og Monica Knudsen og fysisk trener Gunnvor Halmøy før kampen mot Filippinene i fotball-VM. Vis mer





Publisert: 30.08.2023 16:07

Etter det VG kjenner til, har det vært flere enkelthendelser det siste året som har fått spillere til å reagere.

Hendelsene skal ha bidratt til en splittet spillergruppe.

Flere av spillerne vurderer nå, etter det VG erfarer, om de skal fortsette på landslaget.

Flertallet mener derimot at det er normalt i et lag at alle ikke er like fornøyde med valgene som blir tatt.

Hege Riise har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

– Vi kommenterer ingenting rundt VM-evalueringen underveis i prosessen, sier NFFs kommunikasjonsdirektør, Gro Tvedt Andersen, i en SMS til VG.

I RING: Her står landslaget samlet etter kampen mot Sveits, som endte 0–0. Vis mer

NFF har i etterkant av VM startet sin evaluering av mesterskapet. Den skulle utføres med «stor takhøyde og ærlighet». Resultatene fra et spørreskjema som ble sendt ut ble lagt frem for spillerne tirsdag i forrige uke.

Mandag denne uken skulle NFF i utgangspunktet ha en pressekonferanse der funnene av evalueringen skulle legge frem for media, men den ble utsatt til onsdag.

Også den ble flyttet.

Gro Tvedt Andersen i NFF sier de trengte noe mer tid på evalueringen og at et VAR-møte - som også skulle være tema på pressekonferansen - ble flyttet på.

Norge gikk videre fra gruppespillet i VM, men røk ut i åttedelsfinalen mot Japan.

Underveis i mesterskapet rapporterte NRK om «sterk misnøye» i VM-gruppen, og Caroline Graham Hansen sa hun følte seg «tråkket på» etter å ha blitt vraket til møtet mot Sveits.

Dagen etter beklaget spilleren, noe Riise sa hun aksepterte.