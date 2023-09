Jorge Vilda ferdig som Spania-trener

Det stormer rundt kvinnefotballen i Spania etter VM-gullet. Nå er trener Jorge Vilda (42) sparket i stillingen som landslagssjef etter åtte år.

OVER OG UT: Jorge Vilda vant VM-gull med det spanske landslaget, men nå er det slutt. Vis mer

Avgjørelsen ble tatt av det spanske fotballforbundet tirsdag. Spanias neste kamp er mot Sverige 20. september i Nations League.

Det har i lang tid vært bråk rundt Jorge Vilda. I 2022 trakk 15 spillere seg fra det spanske landslaget. De pekte på at å spille for Spania gikk utover deres mentale og fysiske helse. Det ble av mange tolket som et forsøk på å bli kvitt Vilda.

I forkant av sommerens VM-finale, hvor Spania slo England, nektet Vilda å svare på spørsmål om forholdet til disse 15 spillerne.

Spania slo England 1–0 i finalen og vant nasjonens første VM-gull på kvinnesiden.

Fakta Spillerne som trakk seg fra landslagsspill høsten 2022 Ainhoa ​​Vicente Moraza

Patri Pebble

Leila Ouahabi

Lucia Garcia

Mapi León

Ona Batlle

laia Alexandri

Claudia Pina

Aitana Bonmati

Andrea Pereira

Mariona Caldentey

Sandra Kluter

Lola Gallardo

Nerea Eizaguirre

Amaiur Sarriegi Vis mer

Tidligere tirsdag la Spanias Fotballforbund seg flate overfor resten av idretten. Årsaken er det mye omtalte kysset til fotballpresident Luis Rubiales på spilleren Jennifer Hermoso etter VM-gullet var i boks. Luis Rubiales er suspendert, mens Pedro Rocha har tatt over styringen.

Nylig sa elleve personer i støtteapparatet rundt Spanias landslag opp sine stillinger i protest mot Rubiales. Jorge Vilda har fordømt handlingene til Rubiales, men trakk seg ikke. Det spanske herrelandslaget gikk hardt ut mot Rubiales mandag.

Vilda føyer seg inn i en lang rekke av trenere som er skiftet ut etter VM: Alen Stajcic (Filippinene), Vera Pauw (Irland), Amelia Valverde (Costa Rica), Lars Søndergaard (Danmark), Nicolas Delépine (Haití), Vlatko Andonowski (USA), Pia Sundhage (Brasil), Milena Bertolini (Italia), Nelson Abadía (Colombia) – og Hege Riise.