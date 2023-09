Arsenals gigantsignering avgjorde i elleville overtidsminutter

LONDON (VG) (Arsenal – Manchester United 3–1) Det så ut til å gå mot poengdeling på Emirates. Så sendte sommerens gigantsignering Arsenal til himmels mot Manchester United.





Publisert: 03.09.2023

Seks minutter på overtid skrev Declan Rice seg inn i alle Arsenal-supporteres hjerter.

Med sitt første mål for klubben han signerte for i sommer sikret han 2–1-ledelse med to minutter igjen å spille.

– Det var et veldig spesielt øyeblikk, sier Rice til Sky Sports.

Men det var ikke over. Også innbytter Gabriel Jesus ville være med på festen. I siste sekund trillet han inn 3–1.

– Det var galskap. Jeg vet ikke hva som skjedde, sier Martin Ødegaard til Sky Sports om overtidsminuttene.

– Deilig, det satt langt inne. Jeg synes vi fortjener det. Det er en fantastisk følelse til slutt, og det var digg, sier Ødegaard til Viaplay etter kampen.

– Det er ikke så mye som er bedre enn dette. Stor stemning, sliteseier der vi scorer sent. Det blir ikke deiligere enn det, slår Arsenal-kapteinen fast.

Martin Ødegaard tok seg god tid til å takke fansen etter den uhyre viktige seieren.

Til lyden av «Ice, ice baby», ment som en slags hyllestlåt til Arsenal-målscorer Declan Rice, gikk nordmannen som eneste spiller rundt hele banen der han både applauderte og jaget opp fansen etter kampslutt.

– Det er den beste følelsen i verden. Det er dette vi spiller for. Å gi dem noe tilbake for hvordan de støtter oss. Det er utrolig å gi dem dette tilbake, sier Ødegaard til Sky Sports.

fullskjerm neste TAKKET FANSEN: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. 1 av 2 Foto: GLYN KIRK / AFP / NTB

Arsenal-sjef Mikel Arteta var naturligvis en lettet mann etter at seieren var i boks. Han roser spillerne sine for prestasjonen:

– Når jeg ser et lag med denne viljen til å vinne, og iveren etter å bare fortsette og fortsette, det er vakkert, sier Arteta til Sky Sports.

Før overtidsminuttene så Martin Ødegaards andre scoring for sesongen bare ut til å holde til uavgjort for Arsenal for andre gang på to strake hjemmekamper.

Med overtidsscoringene slapp gull-optimistene fra London med skrekken, og har dermed bare to poeng opp til Manchester City og Erling Braut Haaland på tabelltopp.

– Denne vil jeg tro var ekstremt viktig i tittelsammenheng, selv om det er en lang, lang vei igjen, sier Nils Johan Semb i Viaplays studio.

Det var imidlertid ikke bare i overtidsminuttene det kokte:

27 minutter ut i førsteomgang ble det knapt tid til å blunke for de fremmøtte på Emirates det neste minuttet.

Først sendte Kai Havertz av gårde en stygg feilpasning som Christian Eriksen enkelt snappet opp på midtbanen. Dansken spilte frem til Marcus Rashford ute på venstre kant. Spissen trippet litt foran Ben White før han bøyde ballen i lengste og inn til 1–0.

Men gleden var kortvarig.

I motsatt ende vartet Arsenal opp med festfotball, og Martin Ødegaard kronet verket med å banke inn 1–1 omtrent før United-fansen hadde lagt vekk smilet.

Over i annenomgang pekte dommer Anthony Taylor kontant på straffemerket da Kai Havertz gikk i gresset og så ut rydde opp etter seg. Men Taylor var åpenbart ikke like skråsikker som det så ut til.

Etter en kikk på VAR-skjermen ble avgjørelsen gjort om. Ikke straffe.

To minutter før fulltid holdt hele Emirates pusten da Alejandro Garnacho så ut til å ha avgjort kampen.

Unggutten ble sendt alene mot Aaron Ramsdale og prikket inn 2–1, men så måtte VAR gripe inn igjen. Argentineren var i offside.

Så raknet det for United.

Declan Rice og Gabriel Jesus sikret 3–1-seier langt ut på overtid.