Fotball Bodø/Glimt Reaksjonen fra Ullevaal Stadion rørte broren

På én ting skiller Brice Wembangomo seg fra resten av landslaget. Det sier alt om hans usannsynlige suksesshistorie.

24.06.2023 14:00

Fjerdedommeren løftet opp lystavlen. Det sto «22» i grønn skrift. Så løp Brice Wembangomo (26) ut på Ullevaal stadion, til stor jubel fra publikum.

For den gjengse TV-seer var det kanskje et vanlig øyeblikk, enda en fotballspiller som fikk spille litt for landslaget.