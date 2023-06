Bronselaget 10 år etter den ville festen

Abdisalem Ibrahim (32) er tilbake i Norge og er klubbløs nå. Spilte sist for Ullensaker/Kisa i 2. divisjon. Midtbanespilleren, født i Somalia, fikk tidlig i karrieren ett innhopp for Manchester City i Premier League. Har siden vært i 11 klubber før han havnet på Romerike. Fikk sjansen for A-landslaget i to privatkamper for ni år siden.