Messi åpner opp etter VM-triumfen: – Familien har hatt det tungt

Han har blitt kritisert av journalister, fans og sin egen bestefar. En måned etter det etterlengtede VM-gullet forteller Lionel Messi (35) om hvordan kritikken har preget ham.

HØYT OPPE: Feiringen ville ingen ende ta da Lionel Messi endelig kunne heve VM-trofeet etter finaleseieren mot Frankrike i desember.

30.01.2023 18:59 Oppdatert 30.01.2023 19:35

I et større intervju med radiovert Andy Kusnetzoff forteller Lionel Messi om at han aldri har tvilt på at «Gud ville gi ham VM-trofeet» og om lettelsen da han endelig kunne heve den viktigste pokalen i internasjonal fotball.

– Det var større enn jeg kunne forestille meg, og jeg hadde ikke akkurat lave forventninger, sier Messi.

I det åpenhjertige møtet med radiokanalen UrbanaPlay forteller også argentineren om kritikken han har måtte takle gjennom årene, og spesielt hvordan det har preget familien.

– Det har vært mange vanskelige perioder på landslaget. Store skuffelser og tapte finaler, der vi har vært nære, men akkurat ikke klart det, forklarer 35-åringen.

Tapet mot Tyskland i VM-finalen i 2014 ble fulgt av to strake finaletap mot Chile i Copa America i 2015 og 2016, og etter sistnevnte nederlag meddelte Messi at han var ferdig på landslaget.

LANGT NEDE: En knust Lionel Messi etter å ha tapt Copa America-finalen i 2016 mot Chile.

Argentinas juvel returnerte til «La Albiceleste» kun noen måneder senere, men siden debuten i 2005 har Messi vært under angrep fra flere hold.

Diego Maradona tvilte på Messis lederegenskaper, argentinske fans satte spørsmålstegn til hvor motivert han var på landslaget, og hans egen bestefar har kalt ham «lat».

– Det har vært mye kritikk over lang tid, og jeg vet at familien min har hatt det tungt, kanskje enda tyngre enn jeg har hatt det, sier Messi.

TRIUMFFERD: Lionel Messi og resten av Argentina ble hedret av enorme folkemengder i Buenos Aires etter VM-gullet.

– De har ønsket å være sterke, men jeg vet at de har vært preget av det folk sier om meg. Kritikk som handler om mer enn meg som fotballspiller, men også som person. At familien har hatt det tøft, har plaget og såret meg.

Da VM-gullet var i boks, ropte han «det er gjort!» til sin kone Antonella og deres tre sønner. Årevis med kritikk og vonde følelser forsvant på et blunk, ifølge Messi.

– Det at vi vant Copa America (i 2021) og nå VM, da tenkte jeg: «Nå har jeg vunnet alt. Det er ingenting igjen å bevise. Det var som å slutte sirkelen».