Diskuterer om Ronaldo bør vrakes fra Portugal-laget: – Landet er splittet

AL RAYYAN (VG) Ingen gliste bredere eller oftere enn Cristiano Ronaldo (37) på Portugal-treningen. På gjerdet hang reportere som startet diskusjonen om Ronaldo forsvarer en plass på laget.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sindre Øgar, VG

Bjørn S. Delebekk (foto), VG

6. des. 2022 11:21 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg leser sportsavisene hver dag, og i dag er det første gang det sås tvil om Ronaldo bør spille eller ikke, forteller Luis Marcal.

Han jobber som TV-reporter for portugisiske SIC, og tar en sigarett på Portugals treningscamp i Qatar mens han slår av en prat med VG.

I en uhøytidelig avstemning hos sportsavisen A Bola svarer 70 prosent at gigastjernen ikke forsvarer en plass på laget.

– Da han var på topp, elsket 90 prosent av folket ham. Resten lot seg provosere av oppførselen. Nå mener et stort flertall at han bør være benken iblant, forteller den rutinerte journalisten Rogério Azevedo i A Bola.

Mens fotografene sto på lang rekke og zoomet inn på Ronaldo – svarte hovedpersonen med glød og glede. Han lot Diogo Dalot kjenne på bicepsen og dro opp shortsen, muligens for å vise lårmusklene, da det var tøy og bøy.

Kanskje var det fordi han ifølge spanske medier skal være klar for den saudiarabiske klubben Al-Nassr? Marca skriver mandag at portugiseren har signert en avtale som gir ham svimlende to milliarder kroner per sesong.

Det er i hvert fall fortsatt minst én portugiser som fortsatt tror på Cristiano Ronaldo. Og han er kaptein på Portugal.

– Han er lederen. Det er udiskutabelt. Og spillerne liker ham, sier A Bola-reporteren, som er klar over at Ronaldo aldri vil akseptere å være en parentes.

REPORTER: Rogério Azevedo jobber for A Bola

Ronaldo er nok på laget i åttedelsfinalen mot Sveits tirsdag, selv om trener Fernando Santos uttalte at han absolutt ikke likte 37-åringens sutrete oppførsel da han ble tatt av banen mot Sør-Korea, som du kan se mer om her:

– Off course.., smiler den røykende SIC-reporteren.

Men Santos vil ikke garantere Ronaldo en plass på laget. Atletico Madrid-spiller João Félix, RB Leipzig-spiss André Silva og Benfica-angriper Goncalo Ramos kan alle være mulige erstattere.

Catarina Cardoso følger det portugisiske landslaget for TVI og CNN Portugal. Hun så en sprudlende Ronaldo på treningsfeltet dagen før Santos reagert på Ronaldos oppførsel.

REPORTER: Catarina Cardoso jobber for TVI og CNN Portugal.

– Han ler og spøker med lagkameratene. Jeg tror det skjedde da han ble fristilt av Manchester United. Vi ser at han er lettet, sier hun og deler synet om at han sliter med «oppslutningen» i hjemlandet.

– Landet er splittet. Han er ikke nøkkelen lenger. Noen portugisere mener han har mer å gi, og det mener jeg også. Han er fortsatt et monster, sier Cardoso.

– Jeg er som alle andre usikker på om han fortsatt har fysikken til å gjøre ting vi har sett tidligere. Derfor er jeg usikker på om han bør starte. Men han er en leder – og bare på grunn av det, så faller jeg ned på at han bør være på banen.

Ingen i Portugal forventer at laget skal ta seg til finale, men det er et realistisk håp.

I en eventuell kvartfinale venter Spania eller Marokko. I en semifinale blir det Frankrike eller England. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo kan først møtes i en finale eller bronsefinale.

– En finale mellom dem ville vært episk. Jeg tror både Ronaldo og Messi ønsker det, for å lukke et kapittel, sier Cardoso.

Støyen etter det kontroversielle intervjuet 37-åringen gjorde like før VM, der han gikk hardt ut mot Manchester United, har lagt seg.

– Informasjonen vi har fra innsiden av laget sier er at stemningen er god mellom spillere og trenere, sier Rogério Azevedo i A Bola.

– Hvordan er forholdet mellom Ronaldo og pressen i Portugal?

– Vanskelig, han har venner i andre medier utenfor Portugal. Han snakker nesten aldri med portugisisk presse eller TV. Det er kontroversielt.