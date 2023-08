Vålerenga-sjefen svarer på kritikken: – Har gått over streken

Store bannere som viser misnøye med Vålerenga-sjef Erik Espeseth ble hengt opp på Valle mandag. «Du er kreft for klubben», er beskjeden.

UNDER PRESS: Vålerengas daglige leder Erik Espeseth har måttet tåle mye kritikk av klubbens fans den siste tiden. Vis mer





Vålerenga-ansatte som kom på jobb på Valle i starten av denne uken, ble møtt av bannere med tekst som «SPZ ut nå!» og «SPZ, du er kreft for klubben».

SPZ er en forkortelse for navnet til daglig leder Erik Espeseth.

– Som daglig leder må du alltid være beredt på å bli møtt med kritikk. Vålerenga er en klubb som mange er engasjert i. Det er veldig bra. Men jeg synes formen på noe av kritikken har gått over streken, skriver Espeseth til VG.

– Hvordan vurderer du at noen skriver at du er «kreft for klubben»?

– Jeg synes man kan komme med kritikk, uten å komme med den type karakteristikker, svarer Espeseth.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Vålerenga kokos

Bannerne kommer dagen etter at markedssjef Mehran Amundsen-Ansari overraskende ga seg i Vålerenga. Den alternative supportergrupperingen Ikaros har skrevet et lengre innlegg i sosiale medier. Der roser de Amundsen-Ansari, samtidig som de kommer med kritikk mot Espeseth.

«Espeseth har sittet på toppen i klubben i 7 år. I denne 7-årsperioden har klubben ligget død i vannet, og har levert langt under hva som kan forventes sportslig. Han har vært så og si usynlig i media til tross for at han har en av norsk fotballs best betalte jobber.»

– Hvordan vurderer du din egen stilling i klubben?

– Det er styret i Vålerenga Fotball AS og kollegaer som må vurdere jobben jeg har gjort som daglig leder. Det har vært vanskelige perioder med blant annet covid og sportslig motgang, og det er helt sikkert ting jeg kunne ha gjort annerledes og bedre, sier Espeseth – og fortsetter:

– Fotball er teamwork og jeg er leder for en dyktig gjeng. Sammen har vi blant annet doblet sponsorinntektene, kommet oss godt gjennom en pandemi, og hevet markedsarbeidet.

Vålerengas uavhengige supporterforening Klanen sier de ikke har noe med bannerne å gjøre, men at dette kommer fra enkeltindivider.

– Vi har aldri tatt til orde for at daglig leder må gå, men har vært tydelig gjennom hele sommeren - også før Dag-Eilev måtte gå - at noe må gjøres i klubben. At det ikke var kun treneren som var problemet. Vi har vært tydelig på at man må ta en full opprydning i Vålerenga, sier Sebastian Hytten i Klanen til VG.

– Hva synes du om denne måten å si fra på?

– Jeg tenker at det ikke er så mange steder det er mulig for supporterne å ytre sine meninger, så jeg skjønner at noen har lyst til å ytre sin mening før kampen på lørdag. Det finnes verre måter å gjøre det på.

Les også Vålerenga-sjef Espeseth om supporterkritikken: – Det er tungt

Etter 15 serierunder ligger Vålerenga på 15. plass, noe som tilsvarer direkte nedrykk, med til sammen 11 poeng. Geir Bakke ble i sommer hentet inn som ny hovedtrener, men han har åpnet med tre strake tap i serien.

– Vi er i en tøff situasjon på grunn av tabellsituasjonen, selvsagt. Det påvirker hele organisasjonen, men vi ser muligheter utover høsten med semifinale i NM – og spennende ting som skjer på sport. Jeg har stor tro på laget, og gjengen i administrasjonen, sier Espeseth.

Den daglige lederen sier at han har fått tilbakemelding fra supportere som ønsker mer åpenhet og bedre kommunikasjon.

– Jeg kunne vært enda mer aktiv og synlig, og vil derfor vurdere flere møteplasser hvor jeg også får styrket kommunikasjonen med dem, sier Espeseth.