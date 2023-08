Haalands lagkamerat slår alarm: – Ikke sunt

TOKYO (VG) Midtbaneankeret Rodri (27) har begynt å merke hardkjøret på kroppen. Nå varsler han en prat med det medisinske apparatet, som samtidig får sin del av æren for den utrolige sesongen til Erling Braut Haaland (23)

DISKUSJONER: Rodri og Erling Braut Haaland var Pep Guardiolas mest betrodde utespillere forrige sesong. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Ifølge oversikten til Transfermarkt TransfermarktEn velrenommert side for fotballstatistikk. var det kun Haaland som var i nærheten av å spille like mange minutter som spanjolen forrige sesong.

– Jeg må ta en prat med klubben og treneren. Å spille rundt 60 kamper fra start er ikke sunt. Man kan gjøre det én sesong, men to-tre på rad kan være dårlig for laget også. Vi må passe på, sier Rodri i «sitdown»-seansen med pressen.

Midtbaneankeret har knapt rukket å sette seg ned på stolen før Manchester Citys pressemann har satt i gang stoppeklokken på de tilmålte 15 minuttene.

I en småkaotisk seanse kjemper fem engelske og to norske journalister om å få slengt inn sitt spørsmål i løpet av det lille kvarteret man har til rådighet.

Jack Grealish var en av få som stilte frivillig opp for pressen:

Tallene viser at Rodri spilte 4476 minutter i løpet av de 56 kampene han var på banen for Manchester City forrige sesong. I tillegg spilte 27-åringen flere landskamper for Spania.

– Det kan ikke være sånn her, men denne sesongen følte jeg at vi kjempet på alle fronter og at jeg måtte presse meg til det ytterste. Derfor føler jeg meg litt tung på slutten av sesongen, sier Rodri i kontorlokalet i 9. etasje som Manchester City har booket for anledningen.

AVGJØRENDE: Rodri scoret det eneste målet i 1–0-seieren over Inter i Istanbul. Vis mer

Med unntak av keeper Ederson Ederson4274 minutter på 48 kamper. var det Haaland Haaland4131 minutter fordelt på 53 kamper. som var nærmest. Nysolgte Ilkay Gündogan Ilkay Gündogan3856 minutter på 51 kamper. fulgte deretter, men med mer enn ti timer mindre spilletid enn Rodri.

– Man kan bare se på minuttene. Jeg spilte syv-åtte kamper mer enn neste utespiller. Det er ikke et problem. Det viktigste er at de vet om situasjonen og at vi må passe på neste sesong. Jeg er fortsatt ganske ung, men etter hvert blir jeg eldre og må ta vare på kroppen, sier mannen som scoret det eneste målet i Champions League-finalen.

Noen dager før Rodris presseseanse poengterte Manchester City-manager Pep Guardiola at Haaland hadde slitt med skader da han ankom klubben.

Derfor er det et lite under at han kun mistet tre Manchester City-kamper tre Manchester City-kamperÉn på grunn av lyskeskaden i mars, da han også gikk glipp av Norges kamper mot Spania og Georgia, og to kamper på grunn av en skadet fot i oktober/november. kamper på grunn av skader forrige sesong. Ifølge Transfermarkt var han skadet i totalt 22 dager.

Til sammenligning gikk han skadet i 95 dager i Borussia Dortmund sesongen før. Det førte til at han gikk glipp av hele 16 kamper for tyskerne.

– Jeg ser hver dag hvordan det fysiske apparatet jobber. Jeg synes de er en av de mest profesjonelle apparatene i verden. Det er kanskje det beste jeg har sett, sier Rodri – og fortsetter:

– Man ser det med Erling og andre spillere: Det er ikke bare evnen til å unngå skader, men også å gi muligheten til å spille mange kamper i god form. Det er viktig at fysikken er på plass hele sesongen.

