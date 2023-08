England-stjernen får to kamper karantene

Lauren James ble vist det røde i kampen mot Nigeria. Nå er hun utestengt i to kamper.

TRÅKKET PÅ: Lauren James tråkket på Michelle Alozie i kampen mellom Nigeria og England i åttendedelsfinalen. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 15:38

Derfor får Chelsea-spilleren verken spille kvartfinale eller semifinale for «The Lionesses». Hennes siste håp for å få spille VM, er dersom England tar seg til finalen.

James får to kamper karantene etter at hun tråkket på Nigeria-spiller Michelle Alozie under åttendedelsfinalen.

– All min kjærlighet og respekt til deg. Jeg er så lei meg for det som skjedde, skrev hun på Twitter som svar til Michelle Alozie etter hendelsen.

Dersom England ryker ut i kvartfinalen, strekker karantenen seg til neste internasjonale kamp.

England avanserte etter at de vant 4–2 på straffer mot Nigeria, etter fire målløse omganger. De møter Colombia lørdag til kvartfinale – uten Lauren James. Finalen spilles 20. august.