Maguire fratatt kapteinsbindet i Manchester United: – Ekstremt skuffet

En skuffet Harry Maguire (30) bekrefter at han ikke er klubbens kaptein kommende sesong.

IKKE LENGER KAPTEIN: Harry Maguire må gi fra seg kapteinsbindet. Vis mer

– Etter diskusjoner med manageren har jeg i dag blitt informert om at han bytter kaptein. Manageren la frem sine grunner, og selv om jeg er ekstremt skuffet så vil jeg fortsette å gi alt for klubben, skriver Maguire på Twitter.

30-åringen har vært kaptein for United siden januar 2020, den gang fikk han rollen av Ole Gunnar Solskjær. Det ansvaret har nå manager Erik ten Hag bestemt seg for å gi til noen andre.

– Jeg vil alltid være takknemlig for at Ole Gunnar Solskjær ga meg ansvaret. Samme hvem som overtar kapteinsbindet vil vedkommende ha min fulle støtte, skriver Maguire.

Flere engelske medier melder at Maguire nå vurderer fremtiden sin i United. West Ham skal være blant klubben som er intessert i midtstopperen.

– Dette er det siste i lang rekke signaler om at Maguire ikke er tiltenkt en sentral rolle på Old Trafford under ten Hags ledelse. Meldingen hans minner mer om et farvel enn en forklaring, skriver United.no-journalist Eivind B. Holth i en SMS til VG.