Kjernen står ikke bak bannerne: – Det er mye frustrasjon i Trondheim

Fredag morgen våknet Rosenborg opp til flere bannere med klar beskjed. Lederen for supportergruppen beskriver sesongen så langt som «nitrist» – men sier de ikke står bak.

KJERNEN: Rosenborg-supportere under eliteseriekampen mot Vålerenga 6. mai. Vis mer

– Det er jo under enhver kritikk. Det er det som skaper denne frustrasjonen. Det vi ser er nitrist, sier Kjernen-leder Bjørn Skar til VG om sesongen Rosenborg har levert så langt.

Åtte kamper, kun to seire, ni poeng og 11. plass i Eliteserien er status for trønderklubben i det sommeren banker på døren.

Opp til serieleder Bodø/Glimt er det 13 poeng. Nedrykk er bare tre poeng unna.

– Det er mye frustrasjon i Trondheim omkring Rosenborg, og det er jo fordi man bryr seg. Jeg tenker jo at den dagen det ikke skjer, så er det et større problem enn at det henger noen bannere, fortsetter han.

KJERNEN-LEDER: Bjørn Skar.

For natt til fredag ble det hengt opp bannere utenfor Brakka, der det sto «Obos?» (sponsor for 1. divisjon), «kor e verdian?» og «et styre uten handlekraft = et styre uten tillit».

Skar forteller at Kjernen ikke står bak bannerne, og sier at supportere har flere måter å uttrykke seg på. Han nevner pipekonsert etter kamp, meninger i sosiale medier, og at man uteblir fra kamp.

– Noen velger det her, og det får den effekten som de som står bak det ønsker. Det får jo masse oppmerksomhet, sier Skar om bannerne.

– Det uttrykksformene har til felles, er at det er tegn på frustrasjon og oppgitthet.

Lederen til Kjernen hadde på tidspunktet han snakket med VG ikke diskutert bannerne med andre i supportergruppen, og understreker at det derfor er hans personlige synspunkt.

På et av bannerne som ble hengt opp natt til fredag, sto det at man ikke hadde tillit til et styre uten handlekraft.

– Min umiddelbare refleksjon er at vi ikke er der vi ønsker rent sportslig, og at det er bakteppet for hva supporterne kjenner på. Det er sikkert mye frustrasjon, utålmodighet og følelser blant fans. Jeg tror dette er et uttrykk for det, og det engasjementet skal vi være glad for at vi har i klubben, sier styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til Adresseavisen.

Skar forteller at Kjernen har tillit til styret frem til det motsatte er bevis.

– Det man savner fra styret, er at man gjør seg opp en mening og legger en plan for hvordan man ønsker at Rosenborg skal spille, sier han.

STO BAK DENNE: Kjernen og Tifo Trondheim med beskjed til hvordan fotballen skal spilles på Lerkendal under eliteseriekampen mot Vålerenga 6. mai.

– Hvordan er Kjernens tillit til Rekdal?

– Den er jo ikke kjempestor, erkjenner Skar og fortsetter:

– Det bunner i alt det andre. Du kan si mye rart om Kjetil Rekdal, men han er jo tro mot sin egen fotballfilosofi. Det er bare det at den kanskje strider mot det vi ønsker at fotballfilosofien til Rosenborg skal være.

– Hvis det nedfelles at det på Lerkendal skal spilles artig og angrepsvillig fotball, så må jeg si at jeg synes det er underlig at man ansatte ham. Det er ikke galt sagt om ham, for han er fotballfaglig flink. Han kan sitt håndverk, men artig og angrepsvillig er kanskje ikke ord som går hånd i hånd med Kjetil Rekdal.

Styreleder Gotaas Johnsen understreker overfor Adressa at styret har full tillit til Kjetil Rekdal, og at nøkkelen er å være tålmodig.

