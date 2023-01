Al-Nassr-blemme: Kan ikke registrere Ronaldo i troppen

Cristiano Ronaldo må vente på å få debuten for Al-Nassr ettersom klubben har oversteget grensen for antall utenlandske spillere i troppen, skriver AFP.

05.01.2023 18:35 Oppdatert 05.01.2023 19:15

Tirsdag ble Ronaldo presentert med brask og bram i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh, og det var ventet at han kunne debutere allerede i den kommende seriekampen mot Al-Ta'ee (fredag).

AFP har derimot fått vite at den portugisiske stjernespissen ennå ikke kan registreres i Al-Nassr-troppen. Kvoten for utenlandske spillere i saudiarabisk fotball er på åtte mann, og Ronaldo er Al-Nassrs niende utlending.

– Al-Nassr har ennå ikke registrert ham fordi det ikke finnes en ledig plass for en utenlandsk spiller, får nyhetsbyrået opplyst fra en kilde i klubben som ønsker å være anonym.

–En utenlandsk spiller må selges eller sies opp før Ronaldo kan registreres i troppen, legger den klubbansatte til.

En annen kilde i klubben sier at det jobbes for å få solgt en utenlandsk spiller. Trolig er det usbekistanske Jaloliddin Masjaripov som må vike plass for Ronaldo, ifølge saudiarabiske medier. (NTB)