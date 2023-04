La miljøvennlig kunstgress - nå vil ingen spille fotball der

Ingen vil spille på kunstgressbanen til Søgne FK etter at den ble miljøvennlig.

INGEN VIL SPILLE HER: Leder i Søgne FK, Stig Vidar Johansen Tydal, får stå helt i fred på hovedbanen til klubben, hvor kunstgresset har innfyll av olivenkjerner. Samtidig var det full aktivitet på nabobanene med gummigranulat.







28.04.2023 07:34 Oppdatert 28.04.2023 08:38

På hovedbanen, som ligger i Kristiansand kommune, er miljøverstingen gummigranulat gummigranulatEr mikroplast. Av de rundt 350 millioner tonn plast som produseres årlig, har man estimert at 5–13 millioner tonn ender som forsøpling. byttet ut med olivenkjerner.

– Helt ubrukelig, sier leder i Søgne FK, Stig Vidar Johansen Trydal til VG.

Banen fikk olivenkjerner foran forrige sesong. Det skulle vært spilt flere hundre kamper der for klubben med nesten 700 aktive fotballspillere, men alt ble flyttet til nabobanene med gummigranulat.

Klubblederen sier det ikke er en spiller over 10 år som vil sette en fot på banen i fare for å ødelegge kroppen.

– Underlaget er så hardt at det ødelegger benene til folk. Man får vondt i ankler og knær av å spille på det. I tillegg triller ballen rart og spretter merkelig. Det er triste greier. Skrekk og gru, sier Johansen Tydal til VG.

SLIK SER DEN UT: Olivenkjerner som blir brukt som innfyll i kunstgresset på noen baner.

Torsdag ble det kjent at EU har besluttet å nedlegge forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. De foreslår en overgangsperiode på åtte år før forbudet trer i kraft.

Søgne-lederen tror ikke åtte år er nok, med mindre det plutselig kommer et miljøvennlig alternativ som er like bra som gummigranulat.

Fakta Dette er saken om kunstgressbaner med mikroplast En EU-komité har stemt mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress om åtte år.

Det er gummikulene i kunstgresset på fotballbaner som må bort, og det betyr en stor omveltning for norsk fotball.

Saken er imidlertid ikke helt avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

Det er rundt 2050 kunstgressbaner i Norge – flesteparten med gummigranulat. Vis mer

Avtroppende leder i Hesseng IL i Finnmark, John Henrik Mienna, ser ingen erstatter for gummigranulat på markedet.

– I Finnmark finnes det nesten ikke vanlige gressbaner. Vi er helt avhengig av kunstgress her i nord. Hva skal vi gjøre om gummigranulat blir forbudt, spille på asfalt? sier Mienna til VG.

Fakta Dette er alternativene til miljøverstingen gummigranulat nå: Kork

Kokos

Olivenkjerner

En spesiell type furu fra Georgia i USA

I Norge forskes det på å utvikle en variant av bjørk til innfyll på kunstgresset Vis mer

Leder for anlegg i Norges Fotballforbund, Øyvind Trygge Moltubakk, forteller at det bare er to klubber i Norge som er fornøyd med olivenkjerner, og at kork er det beste alternativet så langt.

– Kork har de nærmeste spillegenskapene til gummigranulat og fungerer rimelig greit på sommeren, men det er vesentlig dyrere og det er utfordringer om vinteren, for organiske produkter fryser. Olivenkjerne er et hardt innfyll med skarpe kanter, som vil føre til hudsår. Store spillere vil oppleve det som veldig hardt og glatt, sier Moltubakk til VG.

Moltubakk frykter at mange vil slutte å spille fotball om klubbene i Norge ikke kan tilby gode baner.

Oddleif Dahlen er anleggssjef i Gjelleråsen IF, som ligger mellom Nittedal og Oslo. Han er sint og fortvilet over situasjonen. Han mener de burde startet tidligere med å hindre spredning av gummigranulat.

– Problemet er nesten løst. Vi har gjort så mange gode tiltak, så det er lite spredning nå. Jeg synes dette ødelegger hele idretten min så mye, sier Dahlen til VG.

Lillestrøm slo Bodø/Glimt på gresset på Åråsen onsdag og er klare for cupfinalen: