Haaland snakker ut om kritikken: – Bra når folk kritiserer meg

MANCHESTER/ISTANBUL (VG) Erling Braut Haaland (22) har til tider fått hard medfart i sin debutsesong. Og det er bare bra, ifølge ham selv.

ETTERTRAKTET MANN: For første gang siden sesongoppkjøringen i fjor sommer, snakker Erling Braut Haaland med den skrivende presse i en fellesseanse. Det var i anledning Manchester Citys mediedag i forkant av Champions League-finalen, tirsdag 6. juni.

09.06.2023 18:00 Oppdatert 09.06.2023 18:21

– Jeg tror det er bra når folk kritiserer meg. Jeg scoret i hver eneste kamp, og så begynte folk å kritisere meg. Det er rett og slett det som skjedde, sier Haaland til VG før hans største kamp noensinne.

Det er Champions League-finalen mot Inter her i Istanbul lørdag klokken 21.00.

Sent torsdag kveld ankom City-stjernene luksushotellet de skal bo på, Haaland med en eksklusiv reiseveske og livvakt ved sin side. Fredag skal de trene på Atatürk olympiske stadion, lørdag er det alvor.

GODT IVARETATT: Manchester City-spiller Erling Braut Haaland ankommer hotellet i finalebyen Istanbul sent torsdag kveld. Han gir et klapp på skuldra til en av klubbens sikkertsvakter.

Ikke bare kan det bli Haaland og Manchester Citys første seier i Champions League. Det kan også bli bare andre gang et engelsk lag vinner alle de tre største turneringene i løpet av en sesong, kalt «the treble».

Tro ikke at Haaland overbeviste alle fra første sekund!

Etter to store bom i Community Shield-finalen mot Liverpool – hans første tellende kamp for Manchester City – hevdet enkelte at Haaland ikke kom til å ta England med storm.

– Sånt skjer, og det kommer til å skje igjen. Men hva kan du gjøre? Ingenting, annet enn å fokusere på neste kamp. Det var det jeg gjorde og så scoret jeg to mål, sier jærbuen, og viser til to mål i Premier League-debuten mot West Ham.

Da fulgte han opp med denne:

En mer dyptgående problemstilling kom på nyåret, da Liverpool-helt og TV-stjerne Jamie Carragher var den som var sterkest i sin tale: «Jeg lurer på om Haaland kan ha valgt feil klubb», sa han.

Andre hevdet Manchester City som lag ble verre med Haaland.

Nå, i dagene før Champions League-finalen, er Haalands kritikere vanskeligere å finne. Nordmannen selv virker mer enn glad for å snakke om kommentarene som stilnet.

Fakta Dette sa de om Haaland De to mest fremtredende tilfellene av Haaland-kritikk: 30. juli: Erling Braut Haaland bommet på kjempesjanser og Manchester City tapte 1–3 i Community Shield-kampen mot Liverpool. Da var det først og fremst på sosiale medier seere harselerte, og lagde «memes» som latterliggjorde Citys nye superspiss. «Slapp av, jeg scorer neste gang», sa Haaland da, ifølge Guardiola. Månedsskiftet januar/februar: Manchester City slet som lag med ettervirkningen av fotball-VM måneden før. De hadde flest spillere borte på oppdrag og flere nøkkelspillere kom tilbake ute av form – av ulike årsaker. Det gjorde at også Haaland tidvis slet med å finne nettmaskene. – Manchester City var et bedre lag uten Haaland, selv om han scorer 40 mål denne sesongen, skrev tidligere Manchester City-spiller Dietmar Hamman på Twitter. Flere andre eksperter pekte på at City som lag slet med å tilpasse seg det å spille med en klassisk nummer ni-spiss. Jamie Carragher mente Haaland kunne ha valgt feil klubb med tanke på å få det beste ut av sine ferdigheter. Vis mer

– At folk kritiserer deg er normalt en god ting, det handler bare om å smile litt og nyte livet, svarer han videre på VGs spørsmål.

Flere britiske journalister graver videre i hvordan 22-åringen har opplevd det hele. Én ville vite om han leste noe av det som ble skrevet om ham.

– Nei, men jeg er ikke dum. Jeg får med meg ting, så klart, men jeg leser ingenting. Om jeg hadde lest det alle skrev, da hadde jeg blitt gal. Så klart får jeg ting med meg, og da var det enda bedre å score to i neste kamp (mot West Ham), sier Haaland.

Før avreise organiserte Manchester City et pressemøte i hjembyen, der Haaland var en av få utvalgte superstjerner som stilte opp.

Det var også første gang jærbuen stilte opp for den skrivende pressen siden sesongoppkjøringen i fjor sommer.

Kameraten Jack Grealish og Haaland har åpenbart funnet tonen utenfor så vel som på banen, og han sier at han snakket med sin britiske kamerat om at noen spillere trenger et år for å tilpasse seg nytt land, lag og ny liga.

– Og noen ganger kommer spillere rett inn og leverer fra start. Det var det jeg gjorde, sier Haaland selvsikkert.

Med Premier League-rekorden for antall scoringer i løpet av en sesong knust med sine 36 ligamål, og toppscorertronen i Champions League før finalen, overdriver han ikke med den uttalelsen.

Men det er likevel plass til å spørre om hvordan han ser på det faktum at han «bare» har én scoring de siste syv kampene før finalen.

– Du kan se på det som ett mål på syv kamper eller 52 mål på 52 kamper. Og åtte målgivende, tror jeg. Du kan tenke på det på flere måter, jeg er ikke stresset, sier han og smiler.

Kampstart i Istanbul er klokken 21.00 og kampen sendes på TV 2 direkte.