To annullerte mål – frustrerende dag for Ronaldo og Manchester United

(Manchester United-Newcastle 0–0) Cristiano Ronaldo (37) startet sin første Premier League-kamp på over to måneder, men gikk målløs av banen i en frustrerende forestilling for hjemmelaget.

Andreas Hellenes, VG

16. okt. 2022 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om Manchester United-manager Erik ten Hag hadde gitt Ronaldo sjansen fra start, byttet han ut den målløse portugiseren med 19 minutter igjen.

Man kunne se på hele Ronaldo at han ikke var fornøyd med sjefens avgjørelse.

– Jeg elsker Ronaldo, men som leder ute på banen må han akseptere managerens avgjørelse, sier tidligere Tottenham-spiller Jamie O’Hara på Sky Sports etter kampen.

Han fortsetter:

– Når han oppfører seg slik gir han ikke et godt inntrykk, og det går bare ikke for han har stor innflytelse på laget.

– Han har spilt ok. Det er andre som har vært verre enn ham. Ten Hag kunne heller tatt ut Sancho og spilt med Rashford til venstre. Når du presser på for et mål mot slutten, hvem vil du ha på banen? Rashford, konkluderer O’Hara.

Spinnvill sjanse

Det var et Newcastle-lag med stor selvtillit som kom til Old Trafford denne søndags ettermiddagen. Gjengen fra Nord-England sto med 9–2 i målforskjell på sine to foregående kamper.

Likevel var det hjemmelaget som startet friskest, men et par brukbare muligheter ble aldri mer enn småfarlig.

Småfarlig var dog ikke den utrolige Newcastle-sjansen som oppsto etter drøye 20 minutter. Brasilianske Joelinton headet ballen i tverrliggeren før han var først på egen retur og skallet ballen nok en gang i stolpen.

Se den utrolige målsjansen her:

To annullerte mål

Like før pause spilte Manchester Uniteds friskeste spiller, Jadon Sancho, fri Anthony som avsluttet fra spiss vinkel. Men Uniteds første skudd på mål ble stoppet av målvakt Nick Popes benparade før lagene gikk i garderoben etter en målløs omgang.

To minutter etter hvilen var Sancho igjen på farten. Engelskmannen slapp Ronaldo igjennom på perfekt vis, men linjedommer hadde helt korrekt i at portugiseren var i offside tidligere i spillsekvensen – og dermed ble målet annullert.

OPPGITT: Cristiano Ronaldo.

Allerede i den påfølgende var superstjernen igjen i dommernes søkelys. Ronaldo snappet ballen fra en forfjamset Pope og sentret ballen i det åpne nettet.

Manchester Uniteds nummer 7 og brorparten av hans lagkamerater spurtet bort til hoveddommer Craig Pawson i håp om å overbevise ham om at ballen var i spill. De rødkleddes febrilske forsøk ble ikke hørt, og Ronaldo ble belønnet med det gule kortet.

Se situasjonen øverst i saken.

HOLDT NULLEN - FIKK BARE ETT POENG: Casemiro (t.v) og Lisandro Martinez etter kampslutt.

Senere i kampen gikk Sancho i bakken innenfor feltet, men tross en VAR-sjekk ble hjemmelaget heller ikke hørt i denne situasjonen.

Få minutter senere ble Ronaldo byttet ut for Marcus Rashford, men Premier League-historiens mestvinnende klubb fant aldri veien til målmaskene denne ettermiddagen – og dermed endte det 0–0.

Det ble spilt flere kamper samtidig som oppgjøret i Manchester: Aston Villa tapte 0–2 hjemme mot Chelsea, Southampton spilte 1–1 hjemme mot West Ham, mens Leeds-Arsenal fortsatt pågår grunnet en midlertidig stopp tidlig i kampen.

Neste test for de røde fra Manchester er hjemme mot Tottenham førstkommende onsdag. Newcastle spiller også hjemme samme dag – mot Everton.