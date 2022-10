Mistet mestertreneren og ble mestere likevel

Trondheim (BT): Sportsklubben Brann er seriemestere i fotball for fjerde gang. For første gang med kvinner som gullhelter. Det har skjedd etter et trenerskifte midtveis.

«Tjukk og feit og full og serigull» runget på bergensk i Trondheim etter Branns 2–1-seier mot Rosenborg.

27 minutter siden

Brann-kaptein Tuva Hansen var tydelig i sommer:

– Vi mister en helt utrolig god trener. Det vil ta tid og ressurser å få erstattet ham.