Fjørtoft mener Solbakken har et problem: – Stor, stor hodepine

MARBELLA (VG) Jan Åge Fjørtoft, Viaplay-ekspert og tidligere landslagsspiller, tror forskjellene på stjernene og de bak i den norske troppen plager landslagssjef Ståle Solbakken.

SKILLER SEG UT: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, til høyre, har utmerket seg som fotballspillere på et nivå knapt nordmenn har gjort før dem.









23.03.2023 18:27 Oppdatert 23.03.2023 18:43

I en artikkel på sportsnettstedet The Athletic om Norges jakt på det første mesterskapet siden EM i 2000, uttaler Fjørtoft følgende:

«Jeg vil tro at det ikke er noe lag i hele verden med større forskjell på de beste og de dårligste spillerne på laget. Jeg tror ikke det er mulig.»

Han kaller det «en stor, stor hodepine for Ståle Solbakken», og sier at landslagssjefen bør gå i kirken og be om at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ikke blir skadet.

NYE UTFORDRINGER: Landslagssjef Ståle Solbakken, til høyre, prepper sine spillere til en ny kvalik.

Men denne gangen hjalp altså ingen bønn, Haaland er ute når Norge lørdag starter EM-kvaliken borte mot Spania.

– Vi har verdens beste spiss og kapteinen på Arsenal, som begge kommer til å være på årets lag i Premier League. På andre enden av skalaen, er det spillere som ikke spiller i sine lag, det er noe vi sliter med, sier Fjørtoft til VG.

– Mitt faktabaserte utspill går ikke på at vi ikke har de rette typene eller rett innstilling. Det er en fantastisk gjeng, men det er ekstremt strekk i laget, sier Fjørtoft.

GAMLE LANDSLAGSKOMPISER: Jan Åge Fjørtoft og Ståle Solbakken på Ullevaal stadion i fjor.

Særlig på midtstopper- og keeperplass mener han «Norge er langt, langt bak nasjoner vi ønsker å sammenligne oss med».

– For alle som følger Norge og nøkternt analyserer landslaget, er det et faktum. Og det går ikke på typene eller potensial. Men enten spiller de ikke, eller så spiller de ikke på høyt nok nivå, sier Fjørtoft.

– Blir fotballfolk, media og supportere blendet av at vi har Ødegaard og Haaland – mister vi litt «bakkekontakten»?

– Det gjorde Norge fra 1938 frem til 1994 1938 frem til 1994Norges landslag tok OL-bronse i 1936 og var med i VM i 1938. Først i 1994, 1998 og 2000 var Norge med i store mesterskap igjen. , så hadde vi en pause noen år, før det har vært sånn i over 20 år igjen. Sånn er landslagsfotball, det er tro, håp og kjærlighet. Jeg mister aldri hverken troen, håpet eller kjærligheten til det norske landslaget.

Ståle Solbakken prøvde å se annerledes på saken da VG konfronterte ham med utspillet fra Norge-lagkameraten på 90-tallet.

– Alle de som er her, er gode fotballspillere. Det blir mye snakk om to stykker (Haaland og Ødegaard), de to har preget en av verdens hardeste ligaer lenge. Jeg synes vi kan vri om det til at det er veldig positivt, ikke et problem, sier Solbakken.

Landslagskaptein Martin Ødegaard reagerer slik på utsagnet til Fjørtoft om store forskjeller:

– Det vet jeg ikke om jeg er helt enig i. Det er mange andre land som har store profiler, men det viktigste er at laget funker. Vi er elleve mann utpå og en hel gjeng på benken som kunne spilt, sier Ødegaard til VG og legger til:

– Vi er en liten nasjon og har ikke vært i mesterskap på lang tid, men vi må dyrke laget og få det beste ut av alle. Det er nøkkelen.

Fakta Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

Norges tidligere forsvarsbauta, Rune Bratseth, er enig med Fjørtoft i at det er store forskjeller i det norske laget.

– Det er et stort spenn. Det er selvfølgelig en utfordring i hodet til Solbakken også, både på keeperplassen og i forsvarsleddet, sier Bratseth og legger til:

– Men hvor mye tid skal man bruke sånn på å prate om sånn? Ja, det er stor forskjell fra de aller bestes nivå og de andre, særlig de som ikke spiller fast. Men det får man ikke gjort så mye med frem mot kampene nå.

Som «stjerner» innrømmer Solbakken at det er forskjell fra Ødegaard og Haaland til resten.

– Statusmessig har det eksplodert for de to. Kanskje spesielt i år i og med at Premier League har veldig stort fokus rundt seg. Men begge er jordnære, fornuftige gutter. Det er ikke noe vi merker i hverdagen, sier Solbakken.

– Men det er i noen faser av spillet at det å spille for Norge sammenlignet med de to lagene som har ballen klart mest i Premier League, vil de måtte omstille seg. Det blir like mye deres utfordring, som de andre spillerne sin.

PS! Norge må klare seg uten Haaland mot Spania (lørdag) og Georgia (tirsdag) grunnet lyskeskade.