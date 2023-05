Newcastle mot Champions League etter utklassing av Brighton

(Newcastle-Brighton 4–1) Newcastle er tre poeng unna å være sikret spill i Europas gjeveste klubbturnering for første gang på 21 sesonger etter et målshow på St. James’ Park torsdag kveld.

18.05.2023 22:31 Oppdatert 18.05.2023 23:03

– Det er fantastisk. Nå har vi to kamper igjen. Vi vil prøve å få det gjort, sier lokalfødte Dan Burn (31) fra Blythe, som stanget inn 2–0 mot gamleklubben like før pause.

For kort tid siden ville ikke Newcastle-Brighton blitt omtalt som et storoppgjør, men det var tilfellet da lagene møttes i Premier League-innspurten. Begge klubbene kjempet om én av Englands fire Champions League-plasser til neste sesong.

– Jeg syns vi var glitrende i første omgang. Det var mange gjenvinninger. Vi var misfornøyde med at vi ikke tok vare på alle sjansene. Men det er slik vi vil spille, med høy intensitet, sier Newcastle-manager Eddie Howe (45) til Sky Sports.

Omstendighetene bidro til et intenst oppgjør, hvor Newcastle dominerte første omgang fullstendig. Et selvmål av Brighton-angriper Deniz Undav (26) etter 23 minutter fikk hjemmepublikumet til å brøle av glede.

En scoring bare sekunder før pause av Burn så ut til å avgjøre matchen, da venstrebacken brukte sine 198 centimeter på å nikke inn 2–0 mot gamleklubben.

– Vi visste at vi måtte ta disse tre poengene. Brighton er et topplag, men vi klarte å avgjøre det. All ære til guttene. Vi klarte å håndtere presset, sier Newcastle-kaptein Kieran Trippier (32) i et Sky Sports-intervju vist på Viaplay.

Etter sidebytte var lagkamerat Miguel Almirón (29) nær ved å øke til 3–0, men Brighton-keeper Jason Steele (32) reddet mesterlig en avslutning fra kloss hold.

Bare 44 sekunder senere reduserte Undav for gjestene, da tyskeren gjorde opp for selvmålet med en sterk enkeltmannsprestasjon i duell med Newcastle-stopper Fabian Schär (31).

Nettkjenningen endret kampens karakter, fra enveiskjøring mot Brighton-målet til en jevnspilt batalje om poengene.

Brighton-manager Roberto De Zerbi (43) benket tre viktige menn til oppgjøret i den argentinske verdensmesteren Alexis Mac Allister (24), Evan Ferguson (18) og Julio Enciso (19). Med en drøy halvtime igjen entret samtlige banen.

Da hadde Brighton tro på poeng, men Newcastle lot seg ikke knekke av Undavs redusering. I stedet herjet høyre kant Almiron med Brighton-back Pervis Estupinan (25) før han spilte Callum Wilson (31) i bakrom.

Alene med Steele plasserte spissen ballen i korthjørnet, og avgjorde kampen med sin 18. Premier League-nettkjenning for sesongen. Bare sekunder senere serverte samme mann lagkamerat Bruno Guimarães (25), som styrte ballen i mål til 4–1.

Seieren gjør at Newcastle trolig snart kan utvide klubbens Champions League-historie. Det blir i tilfelle for første gang siden 2002/2003-sesongen, da typer som Alan Shearer (52), Laurent Robert (47) og avdøde Bobby Robson var de store navnene i Nordøst-England.