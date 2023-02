Varsler kunstgress-kaos: – Dramatisk for norsk fotball

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund er sikre på at forbudet mot gummigranulat i kunstgressbaner kommer. NFF advarer mot «enorme negative konsekvenser».

KUNST PÅ GRESS: Molde og David Fofana jubler for scoring mot Rosenborg på eget kunstgress i oktober i fjor.

09.02.2023 18:18

– Det ryktes at det vil bli vedtatt i løpet av 2023, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken til VG.

I fjor høst gikk EU-kommisjonen inn for at gummigranulat gummigranulatDet finnes ulike typer gummigranulat på norske kunstgressbaner. Den mest brukte er såkalt SBR fra oppmalte bildekk. I tillegg brukes typer som er kunstig fremstilt. i kunstgressbaner skal forbys, med en overgangsperiode på seks år. EUs mål er å redusere mikroplast-utslipp.

NFF-toppen Løken mener «toget gikk for et par år siden». NFF deler målet om å fase ut gummigranulat, men har kjempet for å få mer tid.

NFF-TOPP: Karl-Petter Løken.

I brev til Miljødirektoratet før jul skriver NFF at «saken er av avgjørende betydning for norsk fotball».

«Det varslede forbudet vil ha enorme negative konsekvenser for europeisk fotball, både samfunnsøkonomisk og sett i perspektivet av forringede spillegenskaper med de alternativene som foreligger», står det i skrivet.

Fakta NFF peker på at: Dette påvirker i stor grad fotballaktiviteten til barn og unge over hele landet.

Særlig på vinterstid har alternativene til gummigranulat gitt spilleforhold som ikke er forenlig med god aktivitet.

I et folkehelseperspektiv bør det bekymre langt utover fotballens egne rekker. Vis mer

– Bare for å ta det, endringen som kommer er dramatisk for norsk fotball. Det gjelder både topp og bredde, sier Løken.

I Norge er man hundre prosent avhengig av gode kunstgressbaner for å holde aktivteten oppe, slår han fast.

– Så det er kritisk. Det er ikke bare kritisk for oss. Det er kritisk for mange land i Europa.

KUNSTGRESS: Intility Arena i Oslo.

Han hevder at nybygg og rehabilitering av baner i Norge nærmest har stoppet opp ved inngangen til 2023.

– Det er 70% mindre nybygging av baner enn i 2019, sier Løken.

Fakta Stor kilde til utslipp av mikroplast Forskning har vist at spillere drar med seg enorme mengder gummigranulat etter hver fotballøkt. I 2018 regnet forskere ut at det var snakk om 65 tonn fra norske baner hvert år.

I 2021 kom strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat.

Gummigranulat fra kunstgressbaner er trolig den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge, ifølge Miljødirektoratet.

NFF mener at de har tatt ansvar for granulatflukten – og viser til rapporter som viser at tiltakene fungerer. – NFF er trygge på at vi i løpet av få år vil ha tilfredsstillende tiltak rundt alle våre baner og at det er ansvarlig med en lengre overgangsperiode, skriver forbundet til Miljødirektoratet. Vis mer

ASPMYRA: Før avspark i Europa league-oppgjøret mellom Bodø/Glimt og PSV i november i fjor.

– Problemet er at alternativene fremdeles ikke er gode nok. Vi trenger en overgangsperiode på i hvert fall 10-12 år, sier han.

På Nordre Åsen i Oslo har Skeid hatt problemer med sitt alternativ: Kork. Kraftig nedbør gjorde at korken fløt fritt. Det fikk Oslo-klubben til å rase mot kommunen.

Cato Haug er styreleder i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og Obosligaen.

– Situasjonen er dramatisk. Dette er ingen diskusjon om gress eller kunstgress, men det handler om å finne et kunstgress som tilfredsstiller kravene for topp og bredde, sier Haug.

– Jeg synes vi har gjort for lite på forskning og utvikling for å få et kunstgress som både er tett opp mot naturgress og som er miljøvennlig. Fotballen må selv stille hardere krav til de som leverer kunstgress. Leverandørene har noe tid i en overgangsperiode, men skal vi klare det, så må man begynne – for det tar tid, legger han til.