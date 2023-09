Pochettinos fryktelige borterekke fortsetter – Chelsea trøbler videre

(Bournemouth – Chelsea 0–0) Chelsea-manager Mauricio Pochettino (51) venter fremdeles på sin første borteseier i Premier League siden januar 2019.

VINNER IKKE BORTE: Manager Mauricio Pochettino har ikke vunnet borte i Premier League på 1702 dager. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 16:57 Oppdatert: 17.09.2023 17:37

20. januar for fire år siden ble Fulham slått borte av Pochettinos Tottenham. Siden har argentineren gått 14 kamper på rad i den engelske ligaen uten seier på fremmed gress.

12 av de kampene var for Tottenham. De to siste for Chelsea. Mellom de to jobbene i London-klubbene var Pochettino manager for PSG.

Fakta Pochettinos borterekke: Slik har det gått i Mauricio Pochettinos bortekamper i Premier League som Tottenham- og Chelsea-manager siden seieren mot Fulham 20. januar 2019: 23/2/2019: Burnley – Tottenham 2–1

27/2/2019: Chelsea – Tottenham 2–0

9/3/2019: Southampton – Tottenham 2–1

31/3/2019: Liverpool – Tottenham 2–1

20/4/2019: Manchester City – Tottenham 1–0

4/5/2019: Bournemouth – Tottenham 1–0

17/8/2019: Manchester City – Tottenham 2–2

1/9/2019: Arsenal – Tottenham 2–2

21/9/2019: Leicester – Tottenham 2–1

5/10/2019: Brighton – Tottenham 3–0

27/10/2019: Liverpool – Tottenham 2–1

3/11/2019: Everton – Tottenham 1–1

20/8/2023: West Ham – Chelsea 3–1

17/9/2023: Bournemouth – Chelsea 0–0 Vis mer

I søndagens bortekamp mot Bournemouth hadde Chelsea nok av muligheter til å ta seieren, men målene uteble på den engelske sørkysten. Med det stoppet i hvert fall Chelsea rekken på tre strake bortetap i Premier League.

– Jeg kan ikke si at jeg er fornøyd. Jeg synes vi fortjente mer, fortjente seieren. Vi skapte flere gode sjanser, sier Pochettino til Sky Sports.

Den største muligheten kom da Raheem Sterling sendte et frispark i tverrliggeren og ned på streken like etter pausen. Ballen falt så ned i beinene til Levi Colwill, men hans scoring ble annulert for offside.

Bournemouth hadde også sine muligheter til å ta alle de tre poengene, men gode keepere i begge ender sørget for 0–0.

Chelsea har med det fem poeng etter fem kamper denne sesongen, og ligger på 14. plass. Det er ti poeng opp til serieleder Manchester City.

– Det er en begynnende krise. Det er for dårlig resultat. Det er for dårlig prestasjon, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås om poengfangsten til Chelsea.

Bournemouth ligger plassen bak Chelsea med tre poeng.