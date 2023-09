Landslagssjefen mener han fort kan bli misforstått: – Da bommer folk

ULLEVAAL (VG) Leif Gunnar Smerud vil finne ut hvor dypt misnøyen stikker i det norske kvinnelandslaget. Bakgrunnen som psykolog kan hjelpe, men det kan også skape uheldige situasjoner. Som i U21-EM, mener han.

VG møter Leif Gunnar Smerud et steinkast unna arbeidsplassen han nettopp hadde levert nøkkelkortet hos. Nå er Smerud igjen tilbake i Norges Fotballforbund som Norges landslagssjef på kvinnesiden.

Med seg i teamet har han Bård Homstøl og Terje Skjeldestad. De har jobbet sammen i ni år på U21-landslaget, og danner støtteapparatet med Ingvild Stensland og Jon Knudsen i de seks neste kampene.

En av Smeruds første oppgaver blir å nøste opp i problemene som har nådd overflaten. Flere medier har skrevet om misnøye innad i det norske laget, som deretter endte i at Hege Riise mistet jobben.

– Det er ikke noe enkel jobb å være landslagstrener i en konkurransesituasjon der store nasjoner satser stadig mer. Å få et fotballag til å fungere sammen er et laboratorium for menneskelig samhandling, som er ekstremt. Du blir målt annenhver dag, sier han til VG.

NFF ønsker en tydeligere leder for kvinnene, og nå vil Smerud finne ut hvorfor.

– Jeg er opptatt av å forstå hva dette handler om. Jeg er ikke så opptatt av at alle skal være enige om alt, men man må leve med at det er uenigheter og stor forskjell i personligheter og typer, sier han.

Derfor brukte Smerud de første dagene i jobben på tur. Han har besøkt noen spillere, nettopp for å prøve å få en mer oversikt over situasjonen.

– Det var både viktig og nyttig. Jeg fikk førstehåndsopplevelser, og det er alltid bedre enn andre- og tredjehåndsopplevelser, og hva som er påstått og hva som er sant, sier Smerud.

– Hva snakket dere om?

– Jeg er psykolog, så jeg har taushetsplikt, sier han humoristisk før han fortsetter:

– Det blir mellom oss, men det er klart at følelsen er god etter at jeg har pratet med dem. Nå er det min jobb å samle dette, og gjøre en vurdering av hva som er rett for oss fremover, sier han.

Bakgrunnen som psykolog kan være et fordelaktig kort å trekke i arbeidet mot å bygge samhold. Med et godt samhold, vil det også hjelpe på omdømmet, sier han.

– Den første professoren jeg hadde på studiet sa at «veldig ofte er alle egentlig ganske enige, det gjelder bare å finne ut hvordan dette henger sammen.» Det er ikke sikkert uenighetene nødvendigvis stikker så dypt, men det er noe jeg må finne ut av nå, sier han.

Psykologstempelet kan derimot skape utfordringer når man først tar en posisjon – som trener, for eksempel.

– Det er klart at det er en utfordring. Det kan være at folk tenker at siden jeg er psykolog, så skal jeg få kjemi og lykkes med alle. Slik er ikke treneryrket.

– Jeg har kjemi, jeg, men jeg må sette inn en keeper, og da vil den andre være skuffet. Man må stille krav og sette retningslinjer. Hvis folk tror at fordi jeg er psykolog, så skal jeg klare det uten friksjon, da bommer folk, sier han.

Selv har han nylig stått i en situasjon der en spiller kritiserte ham offentlig som trener. U21-keeper Mads Hedenstad Christiansen fyrte løs mot Smerud i EM i sommer.

– Mads var jo lojal ganske lenge, men han sprakk til slutt. Det er aldri kjekt, men jeg lever med det, sier han.

Caroline Graham Hansen hadde også en lignende utblåsning i VM, etter å ha blitt benket mot Sveits. Smerud mener det er naturlig at spillere blir skuffet.

– Samtidig er en viktig del av en prestasjonskultur å være i stand til å akseptere premissene. Er du med, er det også en aksept for at noen bestemmer.

– Hvis alle har behov for å lufte dette ut, så blir det en veldig konfliktfylt hverdag. Det har jeg ikke så stor tro på. Samtidig er det ikke så farlig, men det er ikke så hensiktsmessig, sier han.

Han påpeker at trenere er nødt til å ta valg, og de valgene går utover noen.

– Jeg tror det er viktig å se på hva som hjelper prestasjonen i det lange løp. Da tror jeg det er lurt å holde skuffelsen internt, sier han.

Det er tross alt dette han brenner for.

– Kunsten er å finne balansen mellom individ og lag. Det må være frihet nok til å uttrykke seg, og så må det være rammer nok til at vi får effekt av det, og at ikke alle spiller på sin måte. Det er en balansegang, men vi skal prøve å jobbe sammen for Norge. Klarer vi det, så vil vi inspirere, sier han.