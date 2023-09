Pellegrino om Vålerenga-vann: – Drittunge-oppførsel

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga-Bodø/Glimt 2–4) Da helten Faris Moumbagna (23) skulle intervjues av TV 2 og Bodø/Glimt-spillerne feire med supporterne, slo plutselig vannspruten mot dem. Amahl Pellegrino (33) mener det er barnslig.

forrige









fullskjerm neste TV 2-fotografen slår ut med armene - mens Faris og TV 2-reporter Eirik Nesset Hjelvik må flytte seg ut av vannspruten og fortsette intervjuet. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG







Publisert: 29.09.2023 00:01

Og enda verre: Keeper Nikita Haikin (28) sier at det ble kastet gjenstander mot ham fra tribunen. Torsdag kveld beklager Vålerenga begge episodene over for VG.

– Vi vet foreløpig ikke hvordan vanningsanlegget har blitt slått på, men dette er noe vi jobber med å finne ut av. Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, og er første gangen vi har opplevd. sier Vålerengas mediaansvarlig Tina Wulf til VG.

Keeper Nikita Haikin fortalte etter 4–2-seieren i NM-semifinalen at det ble kastet lightere og glass/begere mot ham:

– Du blir bekymret, for du vet ikke hva som kommer og det er bak deg. Fotball er følelser og atmosfæren de lagde til kampen skal de være stolte av, men det må være grenser. Det er vanskelig å beholde roen når ting blir kastet mot deg. Noen ting går over streken og er uakseptabelt. Da det landet ved meg, «mistet jeg det», sier han.

Vålerengas sikkerhetssjef Ronnie Bergheim bekrefter dette i en melding til VG:

– Det er riktig at det ble kastet noe fra Østblokka mot slutten av kampen, og det er noe vi har nulltoleranse for og vil følge opp videre.

BLE FORBANNET: Glimt-keeper Nikita Haikin. Vis mer

I midten av august fortalte Haugesund-keepere Egil Selvik om at han fikk ting kastet mot seg fra tribunen.

– Så lenge de ikke treffer er det vel greit, men jeg kunne gjerne hatt meg frabedt de tingene. Men for all del. Jeg er vant til det, sa Selvik til VG den gang.

Amahl Pellegrino kommenterte vannspruten slik til VG etterpå:

– Det blir sånn drittunge-oppførsel, men hva skal vi gjøre. De er hårsåre for at de ikke går videre. Man kan jo forstå det, men jeg trodde voksne mennesker skulle dy seg for det.

Bodø/Glimt-profilen snakker om at det var høy tenning mot slutten av kampen.

– Det gjør at seieren smaker ekstra godt. Fotball er følelser. De klarer å tenne alle følelsene mine hvert fall.

Bodø/Glimts Fredrik Bjørkan til VG:

– De prøver sikkert å irritere oss litt, men det tok vi med et smil. Det gjør det litt ekstra artig. Sånn er det, vi koser oss med det.

Det sto 2–2 og gikk tilsynelatende mot ekstraomganger da Glimt-spiss Faris Moumbagna vartet opp med en vanvittig scoring og i praksis avgjorde semifinalen. Med et brassespark opp i krysset sendte kameruneren Glimt til cupfinale mot Molde 9. desember. Adam Sørensen fikk æren av å sette inn 4–2 i åpent mål etter at Vålerenga hadde sendt opp keeper Jacob Storevik på en corner.