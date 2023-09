Cup-Askeladden Kjelsås yppet seg mot overmakten – Molde til cupfinalen

GREFSEN (VG) (Kjelsås – Molde 0–1) Publikum gispet da Leo Bech Hermansen (20) hamret ballen i tverrliggeren, men Molde ble til slutt et nummer for store for årets cupsensasjon.

Publisert: 27.09.2023 17:51 | Oppdatert: 27.09.2023 18:33

– Det ble en helt fantastisk avslutning på cupeventyret vårt. Vi gjør oss ikke bort i det hele tatt, og jeg kan vel si at vi fortjente et mål, sier Kjelsås’ Jens Bonde Aslaksrud til VG.

– Det er helt greit å slippe med ett. Man kommer kanskje å se tilbake på noen av sjansene man hadde, at man burde ha scoret en.

– Det er kult at vi er med helt til siste spark, sier lagkameraten Leo Bech Hermansen til VG.

– Jeg tror det blir lenge til jeg får oppleve en sånn kamp igjen. Sitter igjen med både en kul følelse, men også litt kjip. Vi hamlet jo opp med Molde, og det kunne fort godt til ekstraomganger.

Om sin store sjanse sier Kjelsås-spilleren:

– Jeg skulle ønske den gikk under tverrliggeren. Det var synd at keeperen fikk hansken på det. Det er ganske kjipt at vi er så nærme Ullevaal.

Moldes Kristoffer Haugen blir liten i kamp med en Kjelsås-spiller.

Allerede etter fire minutter satte Magnus Grødem en støkk i cupfinaledrømmen til 2.-divisjonslaget Kjelsås, som hadde invitert til det mest sjarmerende den norske cupen har å by på.

Nøyaktig fire uker etter at Molde tapte Champions League-playoffen mot Galatasaray i Istanbul-koket, kunne kontrastene knapt vært større i onsdagens semifinale.

I solsteken på Grefsen stadion oste lukten av nystekte kanelboller over det lokale klubbhuset. Lokale ildsjeler passet på at så mange som mulig fikk oppleve folkefesten på «Oslos tak»:

Et forventningsfullt jubelbrus feide over det tynnslitte kunstgresset hver eneste gang Kjelsås satte fart mot Molde-målet.

Cupfinaledrømmen fikk seg en tidlig smell med Grødems scoring allerede i det fjerde minutt. Likevel bevarte vertene troen på en ny sensasjon, til tross for at de står uten hjemmeseier siden OBOS-laget Raufoss ble beseiret i juli.

– Vi er veldig langt unna der vi burde være, sier Moldes Martin Ellingsen til VG etter bare 1–0 over nivå tre-laget.

– Det var ikke mye som satt i dag. Kjelsås var bra altså. Vi har litt å jobbe med, fortsetter Molde-profilen.

Fakta Veien til cupsemifinalen Kjelsås: 1. runde: Follo – Kjelsås 2–2 (5–6 etter straffer)

2. runde: Kjelsås – Stabæk 3–1

3. runde: Kjelsås – Jerv 2–1

4. runde: Kjelsås – KFUM 2–0

Kvartfinale: Kjelsås – Raufoss 2–1

Molde: 1. runde: Surnadal – Molde 0–4

2. runde: Melhus – Molde 0–6

3. runde: Kristiansund – Molde 0–1

4. runde: Molde – Strømsgodset 3–0

Kvartfinale: Molde – Sarpsborg 08 3–1 Vis mer

– Det er godt. Det er bestandig givende å ha noe å virkelig spille for. Noe du kan vinne, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Molde ligger på 5. plass, ti poeng bak ledende Viking, i Eliteserien.

– All ære til Kjelsås. De bød opp til fight i dag også. De har gjort en god jobb her oppe, fortsetter Molde-sjefen.

– Jeg er godt fornøyd, men det er vanskelig å få til godspill her.

Elleve minutter ut i kampen rullet Kjelsås opp et angrep. Leo Bech Hermansen fikk ballen på 18 meter og hadde muligheten til å rulle videre ut til høyre, men prøvde lykken og fikk kjempetreff. Ballen gikk via Molde-keeper Jacob Karlstrøm, i tverrliggeren og ut.

Kjelsås var farlig frempå også ved Eivind Willumsen, før Moldes rekordkjøp Veton Berisha fikk en kjempemulighet på tilnærmet åpent mål, men ble stoppet av en oppofrende Simen Olafsen på målstreken.

Etter å ha gått til pause på stillingen 0–1 fortsatte Kjelsås å pirke borti storfavoritten fra Molde. Markus Kaasa var riktignok nære med et skudd fra 20 meter noen minutter ut i andre omgang, men Kjelsås hadde flere gode perioder i den lave ettermiddagssolen.

Molde ropte på straffe for hands, og fikk også en scoring annullert for offside, men kampen levde til siste slutt. Kjelsås fikk en brukbar mulighet på overtid, men Molde holdt unna.

Kjell Magne Bondevik gratulerer trener Erling Moe med ny cupfinale som Molde-trener.

I finalen venter vinneren av torsdagens semifinale mellom Vålerenga og Bodø/Glimt. Den har kampstart klokken 19.00 og vises på NRK.

– Om det er blir Vålerenga eller Bodø/Glimt, så skal det bli en fest. Vi tar den vi får, sier Erling Moe til VG.

– Jeg vil helst slå Bodø/Glimt, men det er det samme hvem det blir, sier eks-statsminister Kjell Magne Bondevik til VG.

Molde vant cupfinalen mot Bodø/Glimt i mai 2022, mens Brann er regjerende mester etter å ha slått Lillestrøm i mai i år. Denne sesongen spilles cupfinalen på Ullevaal Stadion 9. desember.