Medier: Spansk politi gjennomførte razzia under etterforskning mot Barcelona

FC Barcelona anklages for bestikkelser i retning Spanias fotballdommerkomité. Torsdag slo spansk politi til mot kontorene i fotballforbundet.

Publisert: 28.09.2023 11:04 | Oppdatert: 28.09.2023 11:43

Det skriver blant annet nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters.

Torsdag skal spansk politi ha ransaket kontorene til det spanske fotballforbundet som en del av etterforskningen mot Barcelona.

Rettsdokumenter skal vise at det nå er igangsatt formell etterforskning i saken.

I mars ble gigantklubben anklaget for blant annet korrupsjon og forfalsket dokumentasjon av statsadvokater.

Påtalemyndigheten i Spania hadde startet etterforskningen av Barcelona i februar for angivelig å ha betalt 15,2 millioner til et selskap som var eid av en person i en spansk dommerkomité.

Senere ble klubben siktet for korrupsjon, og skal angivelig ha betalt en dommer over 80 millioner norske kroner over en 17 år lang periode mellom 2001 og 2018.

Tidligere nestleder i dommerkomiteen, Jose Maria Enriquez Negreira, skal ha mottatt pengene gjennom et eget firma, skriver NTB.

Barcelona har begrunnet pengebeløpene og transasksjonene med at Negreira rapporterte til klubben som konsulent. Ilfølge klubben skal han også bidratt med informasjon om talenter fra andre spanske klubber.

Saken blir omtalt som «Negreira-saken» i spanske medier.