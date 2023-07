Elabdellaoui åpner opp om tøff Glimt-start: – Har vært mye forskjellig

BODØ (VG) Omar Elabdellaoui (31) har fått en utfordrende start på Bodø/Glimt-karrieren, uten familien og med mange skader. På trening denne uken fikk han et hyggelig besøk.

SMILER: Omar Elabdellaoui smiler opp på tribunen da han hører heiaropene fra barna sine. Vis mer

«Heia pappa! Heia pappa!»

Det er dagen etter 2–2-kampen mot Molde og mesteparten av Bodø/Glimts spillerstall trener alternativt. Bare noen få er ute og driller på pasningsspill og offensive mønstre.

En av dem er Omar Elabdellaoui, som har fått familien på besøk i Bodø.

– Det er utrolig koselig. Mye, om ikke alt, gjør jeg for dem. Det sier seg selv at det er utrolig koselig og motiverende, sier den tidligere landslagskapteinen til VG.

Det er tre tydelige oppspilte barn som er glade for å se faren sin igjen. Flere ganger under intervjuet med VG kommer de bort for å få oppmerksomheten hans.

Da Eabdellaoui flyttet til Bodø i vinter, ble familien igjen i Oslo. Det har bidratt til at starten på Glimt-karrieren har vært ekstra vanskelig.

– Det har vært utfordrende. Jeg er vant med at de er med over alt. Så det er ganske ironisk at når jeg først flytter til Norge så er ikke de med, sier han.

COMEBACK: Omar Elabdellaoui fikk sine første minutter for Bodø/Glimt i cupkampen mot Lillestrøm i April. Siden den gang har han slitt med skader. Vis mer

Høyrebacken signerte en toårskontrakt med Bodø/Glimt i desember i fjor, etter at han ble fristilt fra tyrkiske Galatasaray tre måneder i forveien.

Nyttårsaften natt til 1. januar 2021 ble Elabdellaoui skadet av fyrverkeri i Tyrkia. Han har tidligere fortalt hvordan han var blind på begge øynene, før han litt etter litt fikk synet tilbake på det venstre øyet.

Etter en stamcelleoperasjon på det høyre øyet fikk han synet tilbake på det også.

31-åringen har slitt mye med skader i starten av sin Glimt-karriere. Det har gjort starten i klubben som har vunnet to av de tre siste seriemesterskapene ekstra vanskelig.

– Det sier seg selv at når kroppen ikke er der den skal være, så blir det litt ekstra tøft. Nå begynner det å komme seg sakte, men sikkert, forteller Elabdellaoui.

NÆRMER SEG: Omar Elabdellaoui fikk 70 minutter mot Tromsø i cupen. Vis mer

Overgangen fra mange år på naturgress til kunstgress tror han er mye av forklaringen.

– Jeg har ikke spilt på kunstgress på veldig mange år. Så det har vært litt av en overgang å vende seg til kunstgress igjen.

Til tross for den tøffe starten, understreker Elabdellaoui at han trives veldig godt i klubben. Mye takket være trener Kjetil Knutsen.

– Kjetil har vært utrolig fin og forståelsesfull. Han har forstått at det har vært en overgang til kunstgress og at det har vært mye forskjellig. En overgang uten familien, en overgang til et annet type klima, sier høyrebacken og fortsetter:

– Det var en heftig vinter for meg som kommer fra Hellas og Tyrkia.

FÅR ROS: Kjetil Knutsen. Vis mer

Nå kjennes det endelig ut som at skadene er på vei til å slippe for den tidligere landslagskapteinen. Han fikk det siste kvarteret i uavgjortkampen mot Molde sist helg, og spilte 70 minutter i cupen mot Tromsø.

– Jo flere uker og jo flere minutter jeg får jo bedre blir det. Jeg synes vi har vært flinke med belastning nå i det siste. Så nå har jeg holdt meg på beina og jeg føler det går i riktig retning, sier Elabdellaoui.

Han må fortsatt klare seg uten familien. Enn så lenge blir de i hovedstaden.

– I første omgang så er de i Oslo fordi barna går på skole der. Det er ikke bare å ta dem ut derfra når de trives.