Sensasjonell utvikling: Bassi har signert for Glimt fra nyttår

Daniel Bassi (18) blir Bodø/Glimt-spiller. Det forhandles om et mulig bytte mot Lasse Nordås (21) allerede i sommer.

Daniel Bassi i TIL-drakt etter en kamp tidligere i vår. Vis mer

iTromsø

Kontraktssagaen med Daniel Bassi har tatt en ny vending. Ettersom kontrakten hans med TIL går ut etter sesongen, kunne han fra 1. juli forhandle med andre klubber om en ny kontrakt fra 1. januar neste år.

TIL har de siste månedene gitt klart uttrykk for at de ønsker å forlenge med 18-åringen, som har fått gjennombruddet sitt i TIL-drakten. Klubben har et kontraktstilbud liggende på bordet til TIL-juvelen.