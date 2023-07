Sky Sports: Kane er Bayerns hovedprioritet

Bayern München fortsetter jakten på Harry Kane (29) etter at det første budet skal ha blitt avslått.

Ifølge tyske Sky Sports er Kane nå den største prioriteten til Bayern München, som vurderer to ulike alternativer i jakten på Tottenham-spissen.

Flere medier meldte forrige uke at den tyske gigantklubben hadde fått sitt første bud på Kane avslått. Dette skal ifølge Sky Sports vært på 70 millioner euro – tilsvarende 818 millioner kroner – pluss bonuser.

Det tyske mediet skriver at Bayern skal ha innsett at det ikke blir lett å hente Kane, men at de øverste lederne i klubben vurderer et nytt bud i sommer på spilleren som scoret 30 mål i Premier League forrige sesong – seks færre enn toppscorer Erling Braut Haaland.

Et annet alternativ kan være å vente til sommeren 2024. Bayern-ledelsen skal være såpass trygg på at Kane ønsker seg til klubben, og etter neste sesong kan engelskmannen hentes gratis ettersom kontrakten hans med Tottenham vil ha gått ut.

Dersom Bayern går for sistnevnte alternativ, skal Werder Bremen-spiss Niclas Füllkrug være en mulighet i sommer for å tette hullet på topp hos de regjerende Bundesliga-mesterne.