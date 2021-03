Norsk seier med bismak i Solbakken-debuten

GIBRALTAR (VG) (Gibraltar – Norge 0–3) Ståle Solbakkens debut som landslagssjef endte med tre oppskriftsmessige poeng, men også en strek i regningen.

Martin Ødegaard (22), som ble Norges yngste kaptein på 105 år, måtte nemlig byttes ut til pause mot Gibraltar etter at han tilsynelatende vrikket sin høyre ankel.

Arsenal-spilleren prøvde først å løpe av seg skaden, men signaliserte deretter til Solbakken at han måtte byttes ut.

– Vet ikke så mye mer enn at han har fått en overtråkk. Så får vi undersøke litt nærmere, sier assistenttrener Kent Bergersen i pausen til TV 2.

Norges andre superstjerne, Erling Braut Haaland, hadde heller ingen ypperlig kveld på jobb. Jærbuen fikk fem betydelige muligheter til å score, men bommet enten på mål eller ble stoppet av en god Dayle Coleing i Gibraltar-målet.

Keeperen etterlignet en murvegg de første drøye 40 minuttene av kampen og nærmet seg tosifret antall redninger før Norge omsider fikk hull på byllen like før pause.

Da hadde Solbakken rukket å bli frustrert: «Faen, altså! Helvete!», ropte han etter atter en misbrukt mulighet.

Så stanget Alexander Sørloth inn en corner fra Fredrik Midtsjø før Kristian Thorstvedt scoret karrierens første landslagsmål.

Sønnen til den norske keeperlegenden Erik Thorstvedt var den store overraskelsen i startoppstillingen til Solbakken, men viste nøyaktig hvorfor han hadde fått sjansen – med en god prestasjon i 10-errollen bak spissene.

En som ikke tok vare på muligheten, var Mohamed Elyounoussi. Han ble, i likhet med skadde Ødegaard, byttet ut til pause. Inn kom Jens Petter Hauge og Patrick Berg.

Da Jonas Svensson banket inn 3–0, trønderens første landslagsmål, ropte Solbakken til seg stjernespissene Haaland og Sørloth.

– Hvem av dere skal ut, spurte Solbakken, og ettersom Sørloth hadde fått scoringen sin, virket det som at Haaland skulle få fortsette.

Slik ble det ikke. Haaland ble byttet ut for Joshua King, som før kampen viste tydelig uttrykk for at han var misfornøyd med ikke å starte kampen. Samtidig kom Tokmac Nguen inn til sin landslagsdebut.

I midtforsvaret kunne Marius Lode feire sin første landskamp med rent bur, men det var ikke store jobben som krevdes for å holde det tannløse hjemmelaget unna.

Fremover i banen var ikke Solbakken helt tilfreds.

– Dere har alle sammen for mange touch. Alle fører den to og tre og fire ganger, ropte han til spillerne sine.