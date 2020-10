Slik mener Hareide Molde går videre til sluttspillet

Ekspertene mener utsiktene for at Molde kan ta seg videre til 16-delsfinalen er gode etter seieren mot Dundalk.

Nå nettopp

Torsdag kveld startet MFK gruppespillet på best mulig vis, med tre poeng borte mot Dundalk. Dermed er grunnlaget allerede lagt for at Molde kan ha gode muligheter til avansement. Både før, under og etter kampen hadde Romsdals Budstikke studio med besøk av ekspertene Knut Olav Rindarøy og Bendik Hareide.

Rindarøy understreket der viktigheten av å få en god start. Han mener noe annet ville vært katastrofalt mot irene.