Nykomponert midtforsvar holdt nullen i Liverpool-triumf

Med to midtstoppere på skadelisten, var det knyttet spenning til Liverpool-forsvaret før Champions League-kampen mot Ajax. De svarte med å holde nullen.

Liverpool fikk en best tenkelig start på Champions League med 1–0-seier over Ajax. Foto: Peter Dejong / AP

Ajax - Liverpool 0–1

Liverpool kom til Amsterdam uten de to midtstopperne Virgil van Dijk og Joel Matip. Van Dijk blir ikke å se på fotballbanen på lang tid. Nederlenderen må opereres for en båndskade i kneet. Matip kan være spilleklar til helgen, men måtte stå over kampen mot Ajax. Dermed var det Joe Gomez og Fabinho som tok plass i Liverpools midtforsvar i deres første Champions League-kamp i høst.

Da 90 minutter var unnagjort på Johan Cruijff Arena, kunne de to midtstopperne og resten av Jürgen Klopps mannskap juble over tre poeng og smultring i hjemmelagets målprotokoll. Nullen var imidlertid bare noen centimetere unna å ryke ved to anledninger.

Les også Ekspertenes dom: Disse fire kan fylle tomrommet etter Liverpools stopperkjempe

Selvmål og redning på streken

Liverpool måtte ha hjelp fra hjemmelaget til å sette ballen i mål. Ti minutter før pause satte Sadio Mané fart ute til venstre. Den 28 år gamle senegaleseren la ballen inn foran mål. Der skulle Nicolas Tagliafico klarere med venstrefoten. Hjemmelagets argentinske venstreback var i stedet uheldig og satte ballen i eget nett.

I begynnelsen av oktober var Dusan Tadic sentral da Serbia knuste Norges drøm om et EM-sluttspill neste sommer. Serberen spiller sin klubbfotball i Ajax, og markerte seg også i onsdagens oppgjør.

Ett minutt før pause ble han spilt alene gjennom med Adrián. 31-åringen løftet ballen elegant over Liverpools keeper, men fikk ikke nok kraft bak avslutningen. Etter et intenst returløp ankom Fabinho, som egentlig er midtbanespiller, akkurat i tide til å redde på streken.

Stolpeskudd

Også etter pause var hjemmelaget centimetere unna scoring.

Den andre omgangen var bare noen minutter gammel da Davy Klaassen smalt til. Skuddet dundret i stolpen bak Adrián, men bortelagets spanske sisteskanse kunne pustet lettet ut da han forstod at nettsusen uteble. Nærmere scoring kom aldri nederlenderne.

Da hjemmelaget måtte jage scoring mot slutten av oppgjøret, var det i stedet gjestene som var nærmest scoring. Georginio Wijnaldum fikk muligheten alene med André Onana, men keeperen reddet.

Dermed endte det med seier til bortelaget.