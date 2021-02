Ødegaard med lekkerbisken til Arsenal-mål - kåret til banens beste

(Benfica-Arsenal 1–1) Martin Ødegaard (22) åpnet Benfica-forsvaret med en lekker pasning da Arsenal utlignet til 1–1 i «bortekampen» på OL-stadion i Roma. Sky Sports kårer ham til banens bestemann.

Martin Ødegaard i kamp med Nicolás Otamendi og Álex Grimaldo mot Benfica torsdag kveld. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

18. feb. 2021 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

«Hjemmekampen» går i Hellas om en uke.

Nordmannen viste allerede i 1. omgang hvor leken han er da han hælet ballen til David Luiz inne i Benfica-feltet, men dessverre for London-klubben var det offside.

Spydspissen Pierre-Emerick Aubameyang bommet på alle sjansers mor i 1. omgang, og etter 52 minutter fikk Arsenal en skikkelig kalddusj da Emile Smith Rowe ble avblåst for hands innenfor 16-meteren. Pizzi satte straffesparket forbi Arsenal-keeper Bernd Leno.

Like etterpå utlignet Arsenal til 1–1 ved Bukayo Saka. Martin Ødegaard åpnet Benfica-forsvaret med en vakker pasning til Cedric, som la inn og Saka kunne enkelt sende ballen i nettet. Målet ble VAR-kontrollert og fikk godkjent-stempel. Ødegaard fikk sin «hockey-assist» da han var tredje sist på ballen.

– Det var et flott samarbeid til målet, sier Bukayo Saka til BT Sport.

«En brilliant pasning», skriver football.london, mens Guardian fastslår at pasningen «åpnet forsvaret».

Like etterpå sendte Ødegard Aubameyang alene igjennom, men 31-åringen misset igjen på en stor mulighet.

På Sky Sports’ spillerbørs får nordmannen høyest karakter av alle og blir kåret til banens bestemann.

Det er tydelig at Arsenal mener alvor i Europa League, for Mikel Arteta sendte ut de samme 11 fra start som vant 4–2 over Leeds i Premier League sist.

Det betydde at Pierre-Emerick Aubameyang spilte på topp med støtte fra en ung trio bestående av Bukayo Saka og Emile Smith Rowe på sidene, og med Martin Ødegaard i «10'er-rollen». Nordmannen var ballsikker og alltid spillbar – og fikk også ta cornere. Han ble erstattet av Willian i det 90. minutt.

– Veldig oppløftende, mente Simen Stamsø Møller om Ødegaards forestilling på TV 2-sendingen.

Dette var faktisk første gang siden september 2018 at Arsenal hadde samme startoppstilling i to kamper på rad.

– Jeg hadde masse sjanser og dominerte kampen. De fikk ei heldig straffe som jeg synes ikke var riktig, sier Bukayo Saka til BT Sport.

– Vi skulle hatt mer. Det var skuffende at slipper inn målet, samstemmer Arsenal-sjefen Mikel Arteta.

Benfica stilte med de gamle Premier League-heltene Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen og Adel Taarabt.

Serieleder Manchester City venter for Arsenal til helgen. Returkampen mot Benfica går i Hellas den 25. februar.