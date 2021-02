Det jobbes med en plan B for de lokale lagene

Håper fortsatt på vanlig serie, men 3. divisjonslagene kan havne i en lokal pulje med påfølgende sluttspill.

2019-sesongen er fortsatt den siste lag som Sola og Vidar har spilt, her fra da lagene møttes for halvannet år siden på Lassa. Da rykket begge ned til 3. divisjon. Foto: Carina Johansen

25 minutter siden

Det har gått over 470 dager siden lokalfotballagene avsluttet 2019-sesongen. Det var en sesong hvor lag som Sola og Vidar rykket ned til 3. divisjon, mens Hinna tok steget opp fra 4. divisjon og sendte motstanderen Midtbygdens IL ned til 5. divisjon i den Aftenblad-sendte serieavslutningen på Tau Stadion.

Etter dette har ikke lagene spilt en eneste kamp. Fredag i forrige uke hadde 3. divisjonsklubbene for herrer og 2. divisjon kvinner et møte med NFF om situasjonen. Håpet er at serien skal komme i gang i april, men situasjonen er fortsatt den at lagene med spillere over 20 år bare får lov å trene med 1 meters avstand.