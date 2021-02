Dæhli med sitt første mål for Nürnberg – ble matchvinner på overtid

(Karlsruhe - Nürnberg 0–1) Mats Møller Dæhli fortsatte den norske målfesten denne helgen og avgjorde kampen på overtid.

I FORM: Mats Møller Dæhli var kaptein på det såkalte «Nødlandslaget». Nå er han i gang for sin nye klubb i Tyskland. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

21. feb. 2021 15:31 Sist oppdatert 8 minutter siden

I sin fjerde kamp for sin nye klubb kom også den første scoringen for Dæhli, som er utlånt fra Genk.

Nürnberg tapte hjemme mot Dæhlis gamleklubb St. Pauli. Søndag reiste de seg og tok en sterk seier borte mot Karlsruhe, som kjemper om opprykk fra 2. Bundesliga

Dæhli er ikke den eneste nordmannen som har notert seg for mål rundt om i Europa denne helgen.

Erling Braut Haaland var som vanlig i kanonform og noterte seg for to scoringer, deriblant et kunstmål, i seieren mot Schalke 04:

Det var ikke det eneste som hendte lørdag.

Stefan Johansen sitt første mål for QPR i 2–1-seieren mot Bournemouth, mens Håkon Evjen gjorde det samme i AZ Alkmaars borteseier mot Venlo.

Dennis Johnsen scoret to mål da opprykksjagende Venezia snudde 0–2 til 3–2 hjemme mot Virtus Entella.

I skrivende stund er franske Olympique Nimes i aksjon hjemme mot Bordeaux, hvor Birger Meling satte inn kampens første mål.

PS! Jens Petter Hauge er på benken fra start i Milano-derbyet mot Inter. Heller ikke Alexander Sørloth fikk sjansen fra start mot Rune Almenning Jarstein og Hertha Berlin.