«England ødelegger for England»

OM FOTBALL: Råkjøret er tøffest i England. Hvem som kan få svi for det? England.

Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær har reagert på terminlisten i Premier League. Foto: REUTERS/AP

Én time siden

Kort om saken

Fotballsesongen ble utsatt med fem uker på grunn av koronapandemien, og kampene kommer derfor tettere.

I Europa har de største ligaene fem innbyttere i stedet for tre for å kunne hvile spillere. Men i Premier League er det kun tillatt med tre innbyttere.

Fotball-EM er spredt over 12 forskjellige byer og starter 11. juni 2021. England og Wembley er vertskap for syv kamper.

En skal være forsiktig med å spå altfor langt frem i tid, i hvert fall så langt frem som til fotball-EM i juni 2021.

Men gitt at alt går som planlagt, at EM blir spredt over 12 forskjellige byer i Europa, er det likevel ett land som vil føle et ekstra eierskap til mesterskapet: England.

Tre gruppespillkamper, en åttendedelsfinale, begge semifinalene og finalen skal spilles på Wembley i London.

«Footballs coming home», England skal vinne EM på hjemmebane.

Men det er et langt stykke frem dit. Dessverre for England-boss Gareth Southgate er rovdriften på spillerne størst i Premier League.

Han risikerer svært slitne spillere når første EM-kamp spilles på Wembley.

Fakta Neste kamper Slik ser kampprogrammet ut for Englands to største klubber ut før nyttår: Liverpool: Atalanta (25/11), Brighton (28/11), Ajax (1/12), Wolverhampton (5/12), Midtjylland (9/12), Fulham (12/12), Tottenham (16/12), Crystal Palace (19/12), West Bromwich (26/12), Newcastle (28/12). Manchester United: Southampton (29/11), PSG (2/12), West Ham (5/12), RB Leipzig (8/12), Manchester City (12/12), Sheffield United (15/12), Leeds (19/12), Everton (22/12), Leicester (26/12), Wolverhampton (28/12). Vis mer

Managertoppene reagerer

De siste ukene har Liverpools Jürgen Klopp, Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær og flere av de profilerte Premier League-managerne reagert på det de mener er et umenneskelig program for spillerne. Det finnes ikke rom for hvile. Den neste måneden skal de to gigantene spille 10 kamper.

Stjernemanagerne har tatt det opp med både Premier League og rettighetshaverne BT Sports/Sky Sports. Men de har talt for døve ører.

Da fotballen ble gjenopptatt i sommer, bestemte et samlet Fotball-Europa seg for å utvide fra tre til fem innbyttere, for å minske belastningen til spillerne i et allerede hardt kampprogram. Men Premier League valgte å gå tilbake til tre innbyttere denne sesongen – og står fortsatt for den avgjørelsen. Er det ett land som er opptatt av tradisjoner, så er det konservative England. Og da er det tre innbyttere som gjelder.

I tillegg viker ikke TV-selskapene BT eller Sky Sports en tomme for å sikre seg de riktige lagene til kampene på det de mener er best tidspunkt.

Etter søndagens 3–0-seier hjemme mot Leicester, tok Liverpool-manager Jürgen Klopp et nytt oppgjør med kampprogram og TV-tider. Foto: LAURENCE GRIFFITHS, REUTERS

«Må ta vare på spillerne»

Fo tre uker siden måtte Solskjær og hans Manchester United spille lørdag kl. 13.30 etter å ha spilt Champions League onsdag kl. 21.

Onsdag spiller Klopps Liverpool Champions League kl. 21 hjemme mot Atalanta. Lørdag kl. 13.30 spiller de borte mot Brighton.

Tommelfingerregelen er at det tar 72 timer, altså tre døgn, å være fullt ut restituert etter kamp.

– Dette er den mest krevende sesongen noensinne. Vi må ta vare på spillerne, er bønnen fra Solskjær.

– Grunnen til at vi nå må gjøre bytter sent, er frykten for at noen må gå av banen med muskelskade. Hvis vi bytter for tidlig, risikerer vi å fullføre kampen med ni mann dersom én blir skadet, freser Klopp, som ikke forstår at Premier League ikke kan gjøre som resten av Europa: tillate fem innbyttere, ikke bare tre.

Det foreligger ingen tall på økt skadefrekvens under koronapandemien sammenlignet med tidligere, men det etterlatte inntrykket er at det er flere – og da spesielt belastningsskader.

Klopp har opplevd et skred av skader i høst, men har likevel kommet bra sportslig unna krisen.

Liverpools manager tenker likevel ikke bare på nåsituasjonen. Han frykter ødelagte fotballkropper når sesongen er over i slutten av mai.

Betydning for små klubber

Det er lett å skjønne frustrasjonen til både Klopp og Solskjær.

Det er også lett å forstå at rettighetshavere som har betalt i dyre dommer for å sende Premier League på TV, også ønsker å være med på å bestemme hvilke lag som spiller når.

Om det er tre eller fem innbyttere, har ikke nevneverdig å si for TV-tilbudet. Men det kan kanskje ha betydning for mindre ressurssterke klubber som ikke har like store tropper og fem gode innbyttere å sette på banen. De kan ikke rullere like mye.

Ifølge The Athletic ønsker 13 av 20 Premier League-managere fem bytter i hver kamp. Minst 14 klubber (det er styrelederne som stemmer på vegne av klubbene) må si ja til endring.

Mens managere og ledere ikke makter å bli enige om hva som er best, kommer de neste kampene veldig fort.

Les også Reagerer på klaging fra Solskjær & Co.: – Bortskjemte barn

198 dager igjen til EM

Dersom Klopp og hans Liverpool kommer til finale i både FA-cupen og Champions League, risikerer flere av hans spillere nærmere 50 kamper: 29 i Premier League, 6 i FA-cupen og 10 i Champions League. I tillegg spilles det tre VM-kvalifiseringskamper i slutten av mars.

Det er 198 dager til fotball-EM starter. For enkelte kan det i teorien bli kamp nesten hver fjerde dag frem til mesterskapet.

Det sier seg selv at det ikke er spesielt gunstig hverken med tanke på form eller skader. Spesielt ikke for finalevert England som har nesten alle sine spillere i Premier League.

Hvor møre er Jordan Henderson og Harry Kane etter tidenes hardkjør? Er det noe saft igjen i beina når de skal jakte Englands første mesterskapspokal på 54 år? Lystrer hodet når kroppen ikke klarer mer?

Det er brutalt fysisk, men det er også krevende mentalt å gjøre hodet klart for kamp to ganger i uken i over ni måneder.

Tiden vil vise om det er noen friske spillere igjen i juni. Eller om det blir noe EM. Eller kanskje Uefa bestemmer at kun én nasjon skal påta seg arrangementet med tanke på smittesituasjonen. For eksempel Tyskland, som gikk i bresjen og gjorde en imponerende jobb da fotballen åpnet opp igjen i mai.

Da vil nok engelske fotballedere reagere fort.