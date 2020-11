Vålerenga lekte seg til finale – scoret tre mål på syv minutter

Avaldsnes ble rundspilt av Vålerenga da det sto om en plass i NM-finalen. Oslo-laget vant hele 4–0.

Sherida Spitse jubler for 1–0-scoringen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

22. nov. 2020 18:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

Vålerenga – Avaldsnes 4–0

INTILITY ARENA: Kaptein Sherida Spitse ledet Vålerenga-spillerne ut i det blendende Intility-flomlyset for en av sine siste ganger.

Denne uken ble det klart at den nederlandske stjernen forlater Oslo-klubben ved sesongslutt. Søndag fikk 30-åringen virkelig vist hvorfor hennes navn vil bli snakket om i lang tid i gangene på Valle.

To mål og en fantastisk målgivende pasning fra Spitse i løpet av kun syv minutter satte Avaldsnes helt ut av spill.

Nå venter hennes gamleklubb LSK Kvinner i NM-finalen. Det kan bli Spitses perfekte punktum.

– Det var veldig godt. Nå får vi spille finalen i desember. Det er slike øyeblikk som dette som er grunnen til at du spiller fotball, sier Spitse til Aftenposten etter kampen.

Spitse-kanon

De fremmøtte ble vitne til en svært kaotisk åpning på kampen. Avaldsnes kom til flere store muligheter de første fem minuttene etter noen grusomme klareringer fra Vålerenga-forsvaret. Kun en god Hannah Seabert mellom stengene avverget en tidlig ledelse til bortelaget.

Så smalt det virkelig i motsatt ende. Njoya Ajara prøvde seg fra omtrent 20 meter. Prosjektilet smalt i tverrliggeren så det ljomet utover arenaen.

Og nå var det tid for å vise frem krutt i støvlene. Kun sekunder etter lagvenninnens forsøk smalt Spitse til fra rundt samme distanse.

Avaldsnes’ sisteskanse klarte ikke å stoppe kraftskuddet. Dermed 1–0 til Vålerenga etter kunstmålet.

– Jeg vet at skudd er min spesialitet. Jeg tenkte bare at jeg måtte treffe ballen godt. Det var et veldig fint mål, forteller Spitse.

Fakta Sherida Spitse Fra: Nederland Alder: 30 år Klubb: Vålerenga siden 2018 (klar for Ajax etter sesongen) Tidligere klubber: Heerenveen, Twente, LSK Kvinner Meritter: 180 landskamper for Nederland, vunnet Toppserien og cupen tre ganger med LSK Kvinner, vant EM i 2017 Vis mer

Den nederlandske stjernen gjorde som hun ville søndag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tre mål på syv minutter

Det er ikke uten grunn til at Spitse er vært rangert som en av verdens beste spillere. Igjen fikk 30-åringen tid og rom. Etter et vakkert forarbeid fra Janni Bøgild Thomsen kunne Spitse plassere ballen vakkert i hjørnet.

Etter 30 minutter spilt luktet det finaleplass lang vei for Vålerenga. For det skulle også bare bli bedre.

Kun to minutter senere tok Spitse på seg servitørhatten. Hun spilte Synne Sofie Kinden Jensen vakkert gjennom. Vingen bredsidet inn Vålerengas tredje mål på syv minutter

– Avaldsnes blir rundspilt! utbrøt NRKs Christian Nilsen.

Jensen var naturligvis svært fornøyd med både målet og utfallet av kampen.

– Det var kjempegøy. Vi vinner 4–0. Litt kjipt at vi ikke spiller en så god annenomgang, men det viktigste er at vi er klare for cupfinalen, sier Jensen.

«Avaldsnes, ha-ha-ha»

De siste 45 minuttene ble en transportetappe for Vålerenga. Da Dejana Stefanovic attpåtil la på til 4–0 etter 50 minutter, var det ingen tvil.

«Så j*vlig enkelt», sang Klanen, Vålerengas supportergjeng. De fulgte opp med «Avaldsnes, ha-ha-ha». Det var ingen tvil om at spillet på kunstgressmatten varmet de fremmøtte i den bitende novemberkulden.

Cupfinalen skulle egentlig spilles 6. desember, men ble denne uken utsatt til 13. desember. Som i fjor venter altså LSK Kvinner for Vålerenga. Da får Oslo-laget mulighet til å revansjere det ydmykende 5–1-tapet.

Vålerenga har også alle tiders mulighet til å vinne Toppserien. Med kun én serierunde igjen leder blåtrøyene på målforskjell over Rosenborg.