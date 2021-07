– Alle tror de kommer til å rykke ned

Jubel, så fortvilelse. Håp, så resignasjon. BT fulgte Brann-kampens emosjonelle berg-og-dal-bane med supporterne.

BT fulgte stemningen på Havrommet gjennom topper og daler.

8 minutter siden

– Det er gøy at de leder, vi har håp.

Det er pause i bortekampen mot Kristiansund. Og 1–0 til Brann.

Ruben Norvik og faren Geir Norvik er på sin første Brann-kamp utenfor stuedøren på over et år. Begge er store Brann-supportere, og har troen på at favorittlaget kan stikke av med seieren i kveld.

– Vi var her og så en VM-kamp, og det var god stemning, så da tenkte vi å se Brann-kampen her også, sier Geir Norvik.

Far og sønn Geir og Ruben Norvik er glade for å se en kamp utenfor stuen.

53. minutt: Fingre krysses

Carl Henrik Andersson er på Havrommet med både Brann- og Kristiansund-supportere.

– Det har vært en helt katastrofal sesong så langt, men vi har alltid troen på at Brann vinner, sier Andersson.

Carl Henrik Andersson har venner i begge fløyer.

Han forteller at kompisgjengen var på Brann Stadion da de vant 3–0.

– Det var et høydepunkt, legger Eivind Sakslid til.

Andersson synes Brann har spilt overraskende bra så langt i kveld, og krysser fingrene for at det fortsetter.

Ahmed Hussein og Muhammed Mustafa Hussein blir skuffet når Brann scorer. I bakgrunnen jubler Carl Henrik Andersson.

Sammen med Andersson er søsknene Ahmed Hussein, Muhammed Mustafa Hussein og Susan Hussein.

– Vi er fra Kristiansund, så vi må støtte dem selv om vi er omringet av Brann-supportere, sier Susan.

Gjengen fra Kristiansund er omringet av Brann-supportere.

Hun forteller at de planlegger å holde jubelropene diskrete hvis Kristiansund vinner.

– Vi vil ikke lage dårlig stemning, sier hun.

57. minutt: 1–1

Når Kristiansund scorer dunkes det hardt i bordet av flere Brann-supportere. Et høyt «nei» høres gjennom lokalet.

Gunnar Fauskanger er ikke særlig fornøyd når Kristiansund scorer.

60. minutt: 2–1

Raseriet har begynt å ta seg opp – på dette målet fra Kristiansund ble det dunket enda hardere i bordet og det er tydelig frustrasjon fra Brann-supporterne.

Gunnar Fauskanger har spådd 3–1 til brann – det ser dårlig ut.

– Jeg må nok korrigere til 3-2, sier Fauskanger.

Han legger til at det ikke ser bra ut for bergenslaget.

– Det er 30 minutter igjen av kampen, så vi satser på at de i hvert fall kan klare å få til uavgjort, sier Fauskanger.

Han synes Brann spilte bedre i første omgang enn de gjør i andre.

«Kom igjen, Brann!»

68. minutt: 2–2

Jubelen står! Brann har karret seg til 2-2, og Brann-supporterne på Havrommet i Bergen sentrum er i ekstase.

Kanskje er Fauskanger sin korrigerte spådom riktig?

76. minutt: 3–2

Stemningen er amper igjen. Det henges med hoder og Kristiansund er oppe i 3–2.

Andersson sin optimisme har snudd, håpet om at Brann skal stikke av med seieren er borte.

– Det var aldri et håp, sier han ironisk mens han følger nøye med på kampen.

Det håpes sterkt på en scoring det siste minuttet, men det ender med at Kristiansund vinner kampen med 3–2.

– Vi fortjener ikke Brann, sier Fauskanger idet han forlater Havrommet.

Susan Hussein og Carl Henrik Andersson tar hverandre i hendene idet de går. Hussein med et smil, og Andersson med hengende hode.

Det var flere opp og nedturer gjennom kampen, men det endte med tap for Brann. Gunnar Fauskanger er fortvilet over tapet. – Vi fortjener ikke Brann, sier han.

– Alle bergensere tror de kommer til å rykke ned, og alle bergensere håper på at de ikke gjør det, sier Andersson om tapet.

Han har blitt vant til at Brann sine kamper ender med tap.

– Det er underholdende å se kampene, men det er jo en tragedie, sier han.

Håkon Sæle er like skuffet som Andersson.

– De må trene mer, sier Sæle og ler.