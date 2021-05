På to år har 19 av 24 forsvunnet. De fleste gratis eller på billigsalg

Da Gustav Valsvik ble fristilt ble han den siste i en lang rekke spillere som har forlatt Lerkendal de siste to årene.

19 av 24 spillere har forsvunnet på to år. Fra lagbildet i 2019 har også fem av ni i støtteapparatet forlatt Rosenborg. Foto: Studio G

- Nei, du trenger ikke ramse opp. Jeg vet hvilke som står på listen, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin.

Lagbildet øverst i artikkelen er fra før sesongen 2019.

Året før vant Rosenborg sin fjerde serietittel på rad, men det som har skjedd siden har vært alt annet enn suksessrikt.

Gullårene er fulgt opp av en tredjeplass og en fjerdeplass i serien. Og store utskiftninger i spillerstallen.

– Av og til nødvendig

I dag – etter at Gustav Valsvik fikk sin kontrakt terminert søndag – er det kun fem igjen.

Even Hovland, André Hansen, Anders Ågnes Konradsen, Besim Serbecic og Emil Konradsen Ceïde er fortsatt i klubben. Hovland og Konradsen er på utgående kontrakt.

Ceïde regnes som den med det største salgspotensialet.

Gustav Valsvik er klar for Strømsgodset etter at han ble frigitt av Rosenborg. Foto: Mariann Dybdahl

19 har forsvunnet fra Lerkendal.

- Visse spillere mister man fordi man bygger om troppen og kontrakten går ut. Kontinuitet er viktig i en prestasjonsgruppe, men samtidig kan det være nødvendig å kjøre et generasjonsskifte og bygge om litt for å få utviklingen og prestasjonen på riktig vei, sier Dorsin.

Noen har også forsvunnet for å frigjøre lønnsmidler.

- Det kan bli mange når man bygger om, men det gir trener og sportslig leder en mulighet til å sette sitt preg på laget. Men det går ikke å holde på slik hvert år. Vi må bygge en gruppe vi tror på, og det kan ikke bli for mange utskiftninger foran hver sesong. Men av og til er det kanskje nødvendig for å få en ny giv, sier han.

Meling og Trondsen

Adresseavisens gjennomgang viser at kun et fåtall i særlig grad har bidratt til posten for spillersalg i Rosenborg-regnskapet.

På rad og rekke har de dratt.

Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad, Arild Østbø og Yann-Erik de Lanlay fordi kontrakten ikke ble forlenget.

Pål-André Helland er blant spillerne som har forlatt Lerkendal i vinter. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

David Akintola fordi låneoppholdet fra FC Midtjylland var over. Gjermund Åsen (kontrakt ut 2022) har gått på lån til Lillestrøm, mens Mikael Tørset Johnsen (kontrakt ut året) er på lån til Feyenoord U21 - som har lånt ham videre til FC Dordrecht på nivå to i Nederland.

Mens Valsvik, Alexander Søderlund, Nicklas Bendtner, Marius Lundemo, Erik Botheim, Djordje Denic, Mike Jensen, Pål-André Helland og Samuel Adegbenro enten er sluppet gratis, sluppet for småpenger, mulige fremtidige bonuser og videresalgsprosenter.

Birger Meling ble solgt til fransk fotball i fjor sommer. Foto: Christine Schefte

Sogndal løste ut kjøpsopsjonen de hadde på Igoh Ogbu, etter at han var på lån på Fosshaugane.

Birger Meling, som ble solgt til franske Nimes med et halvt år igjen av kontrakten, og Anders Trondsen, som forlot Trondheim for tyrkiske Trabzonspor, er de to som har gitt RBK mest i rene overgangspenger.

– Kan ikke kommentere

Konfrontert med listen sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin at han ikke kan gå inn på enkeltavtaler.

- Ved en overgang er de fleste avtaler ulike fra sak til sak. En overgang kan også gi fremtidige bonuser om noen lykkes, eller videresalgsprosenter. Det kan være mer verdt for klubben, enn å beholde spillere som ikke får spille her. Så kan folk sitte med høye lønninger, og vi får bud og vil selge, mens spiller sier nei, fordi de ikke vil gå ned i lønn. Vi har inngått de avtalene, og da kan vi ikke gjøre for mye, sier han.

- Men Rosenborg har satt seg selv i den situasjonen. Hva sier dette om jobben som er gjort? Har den vært god nok?

- Jeg vil ikke kommentere det som har vært tidligere. Jeg er her nå, og må følge det jeg tror er best for klubben, og slike saker er individuelt fra sak til sak. Uansett hvem som har gjort noe, har de gjort det de mener er best, og det er vanskelig å kommentere enkeltsaker.

18 mill. i 2020

Samtidig minner Dorsin om at regnskapet viser at RBK hadde 18 millioner kroner i spillersalginntekter i 2020, i en koronasesong der han mener at overgangsmarkedet har vært nesten helt dødt. I den potten kommer salgene av Meling, Trondsen og Torgeir Børven inn.

Salgsbudsjettet var på 25 millioner.

- Rosenborg som klubb har alltid solgt mye, og snittet er bra. Vi er en selgende klubb, og vi vil utvikle og selge spillere, sier han.

- Man vil alltid selge for mest mulig, det sier seg selv, men alt man driver med handler om totalkostnader. Av og til kan et frislipp være bra for klubben både sportslig og økonomisk.

Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin mener det kan være nødvendig med store utskiftninger i et generasjonsskifte. Men vil helst unngå å slippe spillere gratis. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Denne vinteren er nevnte Valsvik, Helland og Botheim gitt bort. I fjor skjedde langt på vei det samme med Mike Jensen og Alexander Søderlund. Det er Dorsin klar på at klubben jobber for å unngå fremover.

- Jaja, det er klart alle klubber, inkludert oss, vil selge spillere for mest mulig, men i blant kan det være best for både spiller og klubb å finne andre løsninger, slik situasjonen har utviklet seg. Det kan være det beste for begge, både sportslig og økonomisk, sier han.

- Det er en balansegang. Vi er bra på det, men vi kan nok bli enda råere på hvordan vi former avtalene med spillerne våre, sier han.

- Hva legger du i det?

- Det handler blant annet enkelt forklart om hvordan avtalene er bygget opp, med lengde opp mot alder, lønn og bonuser. Samtidig er det viktig å premiere prestasjoner. Jo mer man vinner og spiller, jo høyere bli for eksempel lønn og bonuser. Så er det også viktig å være dyktige på når man skal forlenge avtaler med ulike spillere, og hvor lange avtaler det blir, sier Dorsin.