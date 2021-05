Ingebrigtsen ut mot TV-profil: – Skaper sin egen historie

BERGEN (VG) Eurosport-profil Jonas Bergh-Johnsen (35) fikk høre det av Brann-trener Kåre Ingebrigtsen (55) før sesongens første serierunde.

TV-REFS: Kåre Ingebrigtsen ga beskjed til Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen at han ikke var helt fornøyd med arbeidet hans inn mot Branns seriestart. Foto: NTB

– Jeg så du var i Bergen og lette etter … du lette i hvert fall ikke etter noen positive saker. Du endrer det til at vi var et gammelt lag, sa Ingebrigtsen til Bergh-Johnsen under årets første TV-intervju før en eliteseriekamp, før han senere lattermildt la til:

– Det hadde vært ålreit hvis du hadde kommet og lett litt positivt.

Ingebrigtsen siktet til en reportasje Bergh-Johnsen laget da han var på besøk i Bergen på fredag i forbindelse med oppladningen til bortekampen mot Viking søndag.

Der fokuserte Eurosport-profilen på at Brann har 35 års eliteserieerfaring i trioen Håkon Opdal, Ruben Kristiansen og Kristoffer Barmen, at laget i den siste treningskampen mot Åsane hadde en snittalder på over 28 år, og at «det er i stor kontrast til «prosjekt ungt og lokalt» som har vært proklamert fra den kanten de siste månedene».

Her kan du se Ingebrigtsens stikk mot Bergh-Johnsen:

Etter tirsdagens solfylte trening på Brann stadion, der laget hans møter Vålerenga onsdag kveld, kommer Ingebrigtsen med en ny dose kritikk i retning Bergh-Johnsen – det hele med et smil om munnen.

– Det er en del journalister som ikke kan formidle. De skal skape sin egen historie. Det var det jeg synes han har gjort. Da sier jeg ifra, sier Ingebrigtsen til VG.

– På hvilken måte har han skapt sin egen historie?

– Hvis du ser på hva vi har gjort, har vi gjort en voldsom foryngelse av stallen, og så hoster han opp «gamlis-historien». Han skaper sin egen historie istedenfor å formidle det som har skjedd. Da sier jeg ifra til ham. Men journalister er vel som trenere; de er ikke noe glad i kritikk, sier Brann-treneren og gliser.

– Synes du dekningen av laget har vært for negativ generelt?

– Nei, «ka farsken» skal vi forvente? Vi har ikke prestert noe som gjør at vi skal ha høye hurrarop og stormende jubel her. Vi må prestere før vi skal forvente å få ros. Det har vi ingenting å utsette på.

Jonas Bergh-Johnsen skriver dette i en tekstmelding da han blir konfrontert med Ingebrigtsens ferske uttalelser:

– Kåre har helt rett i at journalister er elendige på å ta kritikk, de eneste som er verre er vel fotballtrenere.

Han legger ved et blunkefjes.

– Vi laget en reportasje der Barmen, Opdal og Kristiansen sier at ansvaret for Branns resultater skal legges på deres skuldre, og at «man ikke bare kan stille med folk fra barnetoget» som Ingebrigtsen så fint sier i innslaget, fortsetter Eurosport-profilen.

– At den varslede ungdomslinjen i Brann får seg en justering etter en litt rufsete oppkjøring med mange baklengsmål mot Obos-motstand, tenker jeg er en interessant journalistisk vinkling. Det må Kåre gjerne være uenig i, det er helt i orden, men tonen oss imellom er jeg trygg på at er fin, avslutter Bergh-Johnsen.

