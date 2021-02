Har vært enig med TIL i lang tid. Likevel kan dette spisskjøpet ryke.

De neste dagene vil avgjøre om Moses Ebiye (23) blir TIL-spiller.

MØTTE TIL: Her er Moses Ebiye i en duell med Jostein Gundersen på Alfheim sist sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

4. feb. 2021 13:47 Sist oppdatert 14 minutter siden

For et par uker siden sprakk nyheten om at HamKam-spissen kan være på vei til Tromsø IL. Og bare noen dager senere var TIL og HamKam enige om en overgangssum for spissen. Etter det iTromsø vet, har TIL gått med på å betale rundt en halv million kroner til HamKam for spissen.

Men siden har det vært stille om overgangen. For TIL har fortsatt ikke blitt enige med Moses om hans personlige betingelser.