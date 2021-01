I kveld skal RBK diskutere om det finnes penger: Dette sier Koteng

RBKs styreleder Ivar Koteng bekrefter at spillerlogistikk er tema under tirsdagens styremøte. Etterpå får medlemmene vite innstillingen til det nye RBK-styret.

Blodhet: Sivert Mannsverk, Sogndals 18-årige kaptein. Foto: NTB Scanpix

8 minutter siden

– Det er to formelle ting på kjøreplanen: Å godkjenne regnskap for 2020 og budsjett for 2021, sier Ivar Koteng til Adresseavisen.

Styrelederen fortsetter: