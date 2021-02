Wolves-helten fulgte konas fødsel via telefon på lagbussen

Det er ikke bare-bare å være fotballproff under pandemien. Wolverhampton-profilen Ruben Neves har ennå ikke fått treffe sin nyfødte sønn.

Ruben Neves feiret scoring mot Arsenal ved å signalisere at han er blitt trebarnsfar. Foto: Nick Potts / Pool via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Tirsdag scoret midtbanemannen et nøkkelmål da Wolverhampton vendte til 2-1-seier over Arsenal i Premier League. Noen dager tidligere, like etter 0-1-tapet borte mot Crystal Palace, ble 23-åringen far for tredje gang.

Kona Debora fødte hjemme i Portugal mens Neves satt på lagbussen på vei fra London. Dermed måtte han følge det hele via «facetime» på telefonen.

– Jeg var på bussen på vei tilbake til Wolverhampton og snakket med henne på facetime. Det var litt annerledes, men som alltid spesielt og et uforglemmelig øyeblikk for meg, sier Neves til Wolves' TV-kanal.

– De er i Portugal, og dessverre kan jeg ikke reise dit på grunn av pandemien. Men de har det helt fint. Alt gikk bra, så jeg er glad og stolt.

På sin Instagram-konto har Neves delt et bilde av kona, den nyfødte sønnen som skal hete Mateo, og seg selv i aksjon på telefonen.

– Takk for at du var fantastisk, takk for at du gikk med på å dele dette med meg, og takk for at du gjorde drømmene våre til virkelighet, skriver portugiseren.

Neves forklarer at kona reiste til Portugal for å føde fordi legen hennes er derfra.

– Vi hadde noen problemer med den første babyen vår, så vi ønsket å bruke den samme legen. Om jeg skulle reist dit, ville jeg gått glipp av to eller tre kamper etter å ha kommet tilbake. Dette er jobben min, så jeg foretrekker å være her, sier han ifølge Daily Mail.