Henrik Bjørdal klar for Vålerenga

Den tidligere AaFK-spilleren returnerer til Norge.

Henrik Bjørdal gjør comeback i norsk fotball. Terje Bendiksby / NTB scanpix

10 minutter siden

Bjørdal, som spilte for Aalesund fra 2012 til 2015, har signert en kontrakt med Vålerenga som strekker seg ut 2023-sesongen.

Det bekrefter Oslo-klubben på egne hjemmesider.

- Først og fremst har jeg følt meg veldig ønsket her over lang tid, og så var den personlige timingen riktig. Forhåpentligvis får jeg spille masse fotball, og så har klubben et veldig spennende prosjekt på gang, sier Bjørdal til VIFs hjemmesider.

Angrepsspilleren hadde ett år igjen av kontrakten med belgiske Zulte Waregem. Han ble hentet fra AaFK til Brighton i 2016, og har også vært på et utlån til svenske IFK Göteborg.

- Henrik har, tross sin unge alder, rukket å få mye erfaring fra gode klubber i utlandet, og er en type som passer veldig godt inn i måten vi ønsker å spille fotball på, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo om signeringen.

Sunnmøringen fikk 60 kamper for Aalesund. Han scoret fire mål og hadde 11 målgivende.

Bjørdal står også med en rekke aldersbestemte landskamper.