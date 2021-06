Sogndal sjokkerte Ranheim: - Fryktelig

Sogndal sjokkerte Ranheim i Ranheimsfjæra.

Sogndal herjet med Ranheim. Her fra seieren mot LSK tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk

31 minutter siden

Sogndal har hatt en blytung start på sesongen, med bare to poeng på de fire første serierundene. Men mot Ranheim gikk plutselig alt veien. Kristoffer Nessø og Kristoffer Hoven sørget for at gjestene var foran med to allerede etter fire minutter.

Ti minutter etter fortsatte Sogndal å sjokkere i det Kristoffer Hoven satte sitt andre for kvelden.

– Ranheim sliter nå. Hva tror vi Frank (Lidahl, daglig leder, journ. anm.) sier nå da? Dette har vært fryktelig svakt, sa kommentator Jørgen Klem i Eurosports OBOS-direkte.

Samtidig fortsatte HamKam og Kristian Eriksen den sterke sesongstarten med 1–0 over Strømmen. Minutter før pause doblet Kristian Ohnsrud, etter fantastisk forarbeid av Aleksander Melgalvis. Det endte også 2–0 på Briskeby.

Ti minutter før hvilen var Sogndal veldig nære 4–0, men dommerteamet mente Tord Saltes hodestøt via stolpen ikke var inne. Kveldens fjerde kom først etter 67 minutter.

På Oslo Øst gikk Grorud og KFUM til pause på stillinga 2–1, mens Brann-utlånte Erlend Hustad sørget for at Sandnes Ulf gikk i garderoben med 1–0 over Raufoss.

Etter hvilen slo KFUM tilbake, og sikret seg ett poeng i form av 2–2. Det samme gjorde Raufoss. Åsane criuser videre i toppen, og er nå A-poeng med serieleder Fredrikstad foran deres møtte med Aalesund.

Ull/Kisa valset over Stjørdals/Blink og vant 4–1, mens Jerv slo Bryne 2–1.