I dag ble Fet solgt fra AaFK til Bodø/Glimt. Neste år kan han ende opp i utlandet.

Sondre Brunstad Fet bekrefter at han kjenner til utenlandsk interesse.

Nå nettopp

I kveld kom bekreftelsen på det som har ligget i kortene ganske lenge, Bodø/Glimt har valgt å benytte seg av opsjonen de har på kjøp av Sondre Brunstad Fet.

– Dette handler om at Bodø/Glimt har passet meg veldig bra, og den rollen jeg har i laget er fin for meg. Jeg har fått muligheten til å ta et nytt steg som fotballspiller, og spille for et lag som kjemper høyere oppe i systemet og skal ut i Europa, sier Fet til Sunnmørsposten.