Presset Solskjær: – Man må være mentalt sterk

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har tapt to kamper på rad, og igjen brenner det under føttene til nordmannen. Han forstår at det settes høye krav til ham som manager.

TAP: Manchester United har tapt de to siste kampene, og bare vunnet én ligakamp siden 1. oktober. Tidligere denne måneden ble Arsenal og Mikel Arteta for sterke. Foto: Paul Ellis / POOL / AFP POOL

6. nov. 2020 14:48 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Man må være mentalt sterk. Det er klart det er høye krav til en Manchester United-manager. Vi er den største klubben i verden, og du forventer ikke å få noe annet enn kritikk når man taper. Det handler om å takle kritikken, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Torsdag hevdet lokalavisen Manchester Evening News at Manchester United allerede har begynt å se seg om etter en erstatter for Ole Gunnar Solskjær, og avisens sjefsskribent Samuel Luckhurst skrev at tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino hadde blitt kontaktet av klubben.

Det nådde spaltene kun timer etter at Solskjær hadde gått på et pinlig tap mot det antatt dårligste laget i deres Champions League-gruppe onsdag kveld.

Slik svarte Solskjær på spørsmål om jobben var i fare etter tapet i Istanbul:

Fredag ettermiddag ble han igjen spurt om jobbsikkerheten i Manchester.

– Er du fremdeles sikker på at du vil ha suksess her?

– Ja! Hvorfor skulle jeg ikke være det? Om ikke jeg har troen, hvem skal ha det da? Jeg ser ikke tilbake på to kamper, og faller sammen som et korthus. Det er oppturer og nedturer i fotball, og du må ha troen på deg selv, og troen på spillerne, svarte Solskjær.

Han fikk ingen direkte spørsmål om Mauricio Pochettino-ryktene, men svarte på om han følte han hadde ledelsen i ryggen.

– Jeg har alltid hatt en god, åpen og ærlig dialog med klubben. De har vist et sterkt lederskap siden jeg kom inn. Det vil alltid være press og forventninger på oss, men jeg har lært hvordan man skal takle oppturene og nedturene i denne klubben, sier han.

The Athletic hevder i motsetning til Manchester Evening News at Solskjær sitter trygt i sjefsstolen selv med tap mot Everton lørdag. Nettstedet lener seg i stor grad på kunnskapen til journalisten Laurie Whitwell. Styret på Old Trafford skal ikke ha lagt vekt på at United har tapt to kamper på rad, skriver NTB.

Mauricio Pochettino var mandag gjest i Sky Sports-programmet «Monday Night Football».

– Jeg håper jeg kan være tilbake i jobb snart. Jeg gleder meg til å være tilbake, sa han da.

Argentineren har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Tottenham i desember i fjor.