Høgli snakker ut om TIL-boikotten: – Enormt mange dør og det skjer fordi vi skal ha VM der

Tom Høgli har ikke tenkt til å se et eneste minutt fra fotball-VM i Qatar.

SAMFUNNSENGASJERT: Her er Tom Høgli i TILs nye fotballhall, Lerøyhallen, i dag. Foto: Øyvind Sivertsen

41 minutter siden

Fredag morgen ble TIL den første eliteserieklubben i Norge til å boikotte VM i Qatar. De oppfordrer NFF til å gjøre det samme. The Guardian skrev denne uken at minst 6.500 gjestearbeidere er døde etter at Qatar ble tildelt fotball-VM.

– Det hadde fortsatt vært syke tall om det var mange færre antall døde. Nå bestrides det jo litt om alle de døde kan tilknyttes mesterskapet, men likevel: Det er enormt mye, og det skjer på vegne av fotballen. Det er fordi det er noe vi skal ha der nede, sier Tom Høgli.