Solskjær med ny Guardiola-skalp – vant Manchester-derbyet

Tidlig scoring i hver av omgangene ga Manchester United seieren over Manchester City. Dermed fortsetter Solskjærs utrolige borterekke.

United-spillerne jubler etter Luke Shaws 0–2-scoring. Foto: DAVE THOMPSON / REUTERS

7. mars 2021 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester City – Manchester United 0–2

Utskjelte Anthony Martial og venstreback Luke Shaw ble direkte avgjørende da Ole Gunnar Solskjær tok sin tredje borteseier mot Manchester City på rad.

Først skaffet Martial straffen som Bruno Fernandes ekspederte i mål. Så i den andre omgangen økte Shaw ledelsen til 2–0. Det ble også sluttresultatet i det 185. Manchester-derbyet gjennom historien.

Etter kampen avslører Ole Gunnar Solskjær at det i timene før kamp langt ifra var sikkert at noen av dem kunne spille kampen mot Manchester City.

– Det var stor tvil rundt Luke i morges. Han måtte gå gjennom en fysisk test for å kunne spille. Hvilken forestilling av ham. Martial var kampens beste spiller, og han var det enda større tvil rundt enn Luke. Jeg er glad på hans vegne, sier Solskjær til BBC etter kampen.

I timene får kampstart var det usikkert om Martial og Shaw kunne spille. De begge ble avgjørende for at Manchester United vant kampen. Foto: CLIVE BRUNSKILL / REUTERS

Mener tittelracet er tapt

Med seieren knappet Solskjær og United altså inn tre poeng på Manchester City i tittelracet. De ligger nå 11 poeng bak med ti kamper igjen å spille.

Det mener Solskjær at mest sannsynlig blir for vanskelig å ta igjen.

– Det er langt. Det er kanskje litt for langt, sier han til TV 2 etter kampen.

I stedet for mener Solskjær det blir viktig å holde andre lag bak seg på tabellen.

– Mange vil ta plassen vår. Vi må ta så mange trepoengere som mulig, sier han.

Straffe etter 35 sekunder

Det skulle bare ta knappe 35 sekunder før dramaet tiltok for alvor i det 185. Manchester-derbyet gjennom historien. Anthony Martial skar inn fra venstresiden og inn i 16-meteren. Der la en uvøren Gabriel Jesus franskmannen i bakken og det ble straffespark til United.

– Det er fryktelig klønete av Jesus. Typisk når en spiss er forsvarsspiller i egen sekstenmeter, mente TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Fra 11 meter var det Bruno Fernandes som fikk sjansen. City-målvakt Ederson var på ballen, men den gikk likevel i nettet.

Dermed kunne Ole Gunnar Solskjær juble nærmest allerede før han hadde rukket å finne setet sitt på Etihad Stadion.

– Å score i det første minuttet var perfekt. Vi fikk mer plass til å kontre, sier Fernandes til Sky Sports etter kampen.

Ederson var på straffesparket til Bruno Fernandes, men klarte ikke stoppe ballen fra å gå i mål. Foto: Peter Powell / Pool EPA

Høyt press stresset City

United fortsatte den gode starten med å presse høyt, og stresset til tider et ballsikkert City-lag. Det resulterte blant annet i en god mulighet for venstreback Luke Shaw etter knappe tre og et halvt minutt. Engelskmannen skulle få muligheten igjen senere i kampen.

Etterhvert tok City over kampen og styrte store deler av banespillet. Men det ville seg ikke for de asurblå som måtte gå målløse av banen til pause.

– Jeg er helt sikker på at det blir en lang omgang for United. Men Ole Gunnar har satt opp laget sitt veldig bra, mente landslagssjef Ståle Solbakken, som var gjest i TV 2-studio, før de neste 45 minuttene.

Fra tverrliggertreff til ny scoring

Og bare to minutter inn i omgangen så det ut som om Solbakken skulle få rett i sin spådom. City broderte seg gjennom United-forsvaret. Men da siste sting skulle settes, traff Cancelo krysstangen og ut.

Bare tre minutter senere skulle det smelle i den andre enden. Et langt utkast fra Dean Henderson traff Luke Shaw. Venstrebacken forserte oppover banen, spilte vegg med Marcus Rashford, og limte ballen nedi høyre stolperot. 2–0 og helt utagbart for Ederson.

– Luke er nesten ustoppelig når han kommer i en sånn fart, sier Solskjær til TV 2.

Bruno Fernandes og Luke Shaw scoret målene for Manchester United. Foto: DAVE THOMPSON / REUTERS

4 mot 3 triumfer

Resten av annenomgangen ble en stillingskrig uten at City klarte å produsere de store sjansene til å redusere.

Dermed endte det åttende oppgjøret mellom Solskjær og Guardiola på hver sin trenerbenk med 0–2 til de rød.

Det betyr at på de åtte møtene har nå Solskjær vunnet fire og Guardiola har vunnet tre. En kamp har endt uavgjort.

Seieren betyr også at United forlenger sin rekke med ubeseirede bortekamper i Premier League til 22 på rad. De stoppet Citys utrolige seiersrekke på 21 kamper.

Solskjær takker Guardiola for kampen. Solskjær «leder» nå 4–3 i antall seire dem imellom. Foto: PETER POWELL / REUTERS

Sjette strake tap for Liverpool

Seieren til tross, City leder altså fortsatt Premier League hele 11 poeng foran Manchester United på annenplass.

– Ligaen er ikke en sprint. Det er en maraton. Vi må gjøre vårt beste med å ikke tenke på andre, sier Fernandes til Sky Sports.

Men luken ned til tittelforsvarer Liverpool ble enda større søndag kveld for Solskjærs mannskap. Liverpool tapte sin sjette kamp på rad på Anfield med 0–1 mot Fulham søndag.