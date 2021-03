Seks strake Anfield-tap for Liverpool

(Liverpool – Fulham 0–1) Fortet Anfield var ugjennomtrengelig i nesten fire år. Søndag gikk Liverpool på sitt sjette strake hjemmetap.

Mario Lemina ble matchvinner for Fulham med et perfekt treff fra kanten av 16-meteren etter at en uoppmerksom Mohamed Salah mistet ballen etter en dødball.

Dette var deres sjette strake tap på Anfield - en stadion de var ubeseiret på i nesten fire år. Burnley stoppet den utrolige rekken, og siden har Liverpool slitt i egen storstue.

Liverpool hadde nok av sjanser til å score både ett, to og tre, men mangel på både presisjon og marginer sørget for at Liverpool fortsatt bare står med én scoring på Anfield i 2021: I 1–4-tapet for Manchester City.

– Dette er ikke riktig. Dette er ikke normalt for noen mestere, sa Liverpool-legenden Jamie Carragher i Sky Sports-studio.

– Han (Jürgen Klopp) kalte Liverpool «mentality monsters». Og det navnet fortjente de. Men akkurat nå er de «mentality midgets». Laget hans har ikke taklet motgang, fortsetter Carragher.

Heller ikke hans kollega, Roy Keane, var spesielt nådig i sin Liverpool-dom:

– Det er krise for Liverpool. Min største bekymring er at de ikke spiller som et lag, sier han.

– Må vise langt mer kvalitet

Jürgen Klopp overrasket mange med en reservepreget startellever. I forsvar var det bare Andy Robertson av de faste som spilte, og i TV 2-studio kalte Norges nye landslagssjef, Ståle Solbakken, Liverpools forsvarsrekke en «Championship-backfirer».

Den forsvarsfireren fikk kjørt seg i første omgang.

Liverpool åpnet best, før Fulham sakte, men sikkert, ble det førende laget. Scott Parkers menn, som kjemper for å holde seg i Premier League, fikk med seg en velfortjent ledelse inn til pause etter Mario Leminas kjempetreff, hans første scoring for Fulham.

– Det har vært flere endringer på laget, men om du har den røde drakten på og du spiller for Liverpool på Anfield må man vise langt mer kvalitet enn det vi har sett i dag og de siste ukene, analyserte Carragher.

En reservepreget startellever betydde at Klopp hadde tung skyts på benken, og etter pause satte han inn den ene store kanonen etter den andre. Sadio Mané, Fabinho og Trent-Alexander-Arnold ble alle byttet inn, uten at det forhindret Liverpool-tap.

– Et hårreisende laguttak, sier Ståle Solbakken i TV 2-studio etter kampen.

Mané var desidert nærmest scoring da han med hodet stanget ballen i kryss-stangen etter 70 minutter. Tidligere i omgangen var også Diogo Jota svært nære scoring med et knallhardt volleyforsøk, men Alphonse Areola vartet opp med en mesterlig redning.

Viktige Fulham-poeng

Før søndagens oppgjør hadde Jürgen Klopp aldri tapt en Premier League-kamp mot et nyopprykket lag. 15 forsøk hadde resultert i 14 seirer og én uavgjort.

Men Fulham, som nærmest utelukkende fokuserte på forsvarsspill i andre omgang, tviholdt på poengene og får med seg alle hjem til den engelske hovedstaden. Poengene kommer svært godt med ettersom de hele sesongen har hatt nedrykksspøkelset hengende over seg, men nå er de à poeng med Brighton på trygg grunn, selv om The Seagulls riktignok har én kamp mindre spilt.

Fulham spilte søndag sin åttende bortekamp i Premier League uten tap - en rekordgod rekke for London-laget.

Liverpool er på sin side på 7. plass i Premier League, med to kamper mer spilt enn flere av lagene rundt seg. Det betyr at både Aston Villa og Tottenham kan passere dem dersom de tar vare på sine kamper til gode, mens West Ham og Everton kan distansere den regjerende seriemesteren.

Allerede onsdag venter en ny kamp for Liverpool i returoppgjøret mot RB Leipzig i Champions League. Liverpool vant det første oppgjøret 2–0.

PS! Tidligere søndag ble Liverpool-legenden Steven Gerrard ligamester med skotske Rangers.

